Fontanals i Bolvir estrenen una nova relació amb alcaldes que són pare i fill

La sorpresa electoral de Bolvir, amb la victòria de la candidatura d'Isidre Chia de Junts x Bolvir, ha possibilitat un fet excepcional: un pare i el seu fill seran durant quatre anys alcaldes de dos municipis que, a més, es toquen en els seus termes municipals. Ramon Chia (AM) serà alcalde de Fontanals gràcies als vots obtinguts en unes eleccions locals en la que no hi havia llista rival i Isidre Chia va donar un tomb a Bolvir guanyant Endavant Cerdanya. Els dos estrenaven aquest dilluns la situació familiar amb molta il·lusió i un toc de divertiment: «segur que serà molt fàcil entendren's», segons apunta Ramon Chia.

La família prové de Fontanals, però el nou alcalde de Bolvir es va traslladar al municipi veí a viure-hi ja fa anys: «els meus tres nens ja van néixer aquí i són bolvirenques». Isidre Chia, que és molt conegut a la comarca per tenir una de les empreses més grans de jardineria, ha explicat que «certament és una cosa que no acostuma a passar massa i tothom ens ho diu». Sobre la possibilitat de tractar assumptes dels dos consistoris a les reunions familiars, Isidre Chia ha remarcat amb un somriure que «estic segur que del meu pare sempre n'apendré coses». Isidre, que té 33 anys, ha admès que «al meu pare li ha fet moltíssima il·lusió que pogués guanyar a Bolvir i està molt orgullós». Efectivament, Ramon Chia era ahir un alcalde doblement feliç: «d'orgullós me'n sento, i molt, i a part perquè és un nano que pensa amb el cap eh, no és d'aquells que fa les coses patim-patam». Per tant, espera que l'etapa d'alcalde li anirà bé.



«Ens entendrem millor»

Ramon Chia ha apuntat que la seva idea és que aquest sigui el seu últim mandat, de manera que serà l'únic en el que coincidirà amb el seu fill gestionant dos municipis que es toquen pel costat del Segre fins al Pla d'Arenes. L'alcade de Fontanals ja veia en el seu fill bones maneres com a gestor: «potser arribar a alcalde ara no, potser més endavant, però vaja capacitat i voluntat de gestió pública, la que vulguis; ell va començar de zero amb una màquina petita i una de tallar les bores i ara té una empresa amb 46 persones treballant».

Pel que fa a les relacions institucionals entre Fontanals i Bolvir, el veterà alcalde ha remarcat que «potser serà més fàcil entendre'm amb ell que no pas com anava abans, això segur; ara el que ens toca és treballar, ell per la seva banda i jo per la meva».