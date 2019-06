ERC dona el govern d'Alp a EC en un pacte que pot definir també el Consell Comarcal

Els resultats electorals ho havien deixat en safata: Alp té nou govern amb una coalició entre Endavant Cerdanya i ERC que trenca l'hegemonia de CiU dels últims vuit anys sota el mandat de Ramon Moliner. En una sala de plens dominada per l'ambient de canvi pels entrants i comiat pels sortints, els nous regidors van proclamar alcalde Carles Adserà.

Els quatre regidors d'Endavant Cerdanya i el d'ERC, Jordi Solergibert, han assolit un pacte per als pròxims quatre anys que envia a l'oposició el grup de Junts per Alp i la Molina i, alhora, estén una gran amenaça per al grup de Junts per Cerdanya al Consell Comarcal, encapçalat també en els últims anys pel mateix Moliner. Es dona la circumstància que Moliner va guanyar les eleccions en vots, però no en regidors, perquè en va aconseguir quatre com EC. Ja com a alcalde, Carles Adserà va agrair els bons projectes que li va reconèixer a l'alcalde sortint i va assgurar que treballarà per no decebre la confiança que li ha dispositat el poble d'Alp. Per la seva banda, un Moliner emocionat va agrair la feina feta als seus companys d'equip en els dos mandats i va afirmar que deixa un poble «que és un dels referents a la comarca» i alhora amb els comptes sanejats.



El Consell, sota el pes nacional

Amb l'alcaldia aconseguida a Alp, Endavant Cerdanya compensa la que ha perdut a Bolvir, on el fins ara alcalde i president-fundador de la formació, Bartomeu Baqué, ha passat a l'oposició. Precisament el pacte a Alp pot servir de moneda de canvi perquè al Consell Comarcal Endavant Cerdanya li torni el favor a ERC i li entregui la presidència. A l'òrgan comarcal Endavant Cerdanya hi tindrà tresconsellers, que són clau per a la governabilitat. Si el pacte d'Alp té continuïtat, EC sumarà els tres consellers als set d'ERC i aconseguirà un govern històric a l'òrgan comarcal, on CiU i Junts hi han estat absolutament hegemònics. Les negociacions, però, no tan sols es mantenen obertes sinó que es podrien regir per les consignes nacionals de les respectives executives. En aquest sentit, ERC i Junts han establert la prioritat general de mirar de possibilitar a les principals institucions del territori governs de caire sobiranista. En aquest cas, ERC donaria suport als nou consellers de Junts.