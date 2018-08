El Tenerife iguala el gol inicial del Nàstic en l'últim minut del partit

El Nàstic de Tarragona va estar a punt d'aconseguir la victòria en el primer partit de lliga al Nou Estadi, però finalment va cedir un punt (1-1). La culpa la va tenir un gol de Tenerife en el darrer minut que va posar fi a les aspiracions a victòria del conjunt de José Antonio Gordillo.

Els grana es van avançar aviat en el marcador. Va ser al minut 10, quan un córner llançat per Rocha va ser rematat per Fali al fons de la porteria de Dani Hernández. Els locals van tenir més aproximacions en els primers 45 minuts i entre Uche i Javi Márquez haurien pogut anotar el segon gol, però no van estar encertats, sobretot el nigerià, que va enviar una pilota a la fusta. A la represa, el Tenerife es va mostrar més segur a darrere i va posar setge a la porteria de Bernabé. Aquest va aturar totes les arribades excepte la darrera, quan Lucas Aveldaño es va elevar per damunt de la defensa i va connectar una rematada que va fer marxar un punt cap a les Canàries.