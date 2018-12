Punt del Manresa amb granota de fer feina a Tàrrega

Després d'una setmana moguda per la marxa de l'entrenador Piti Belmonte, anunciada diumenge passat, el Manresa va sumar ahir un punt molt vàlid al camp d'un dels equips més en forma, el Tàrrega, que el dirigeix l'anoinenc Edu Berrocal i que porta set jornades sense perdre, amb tres empats i quatre triomfs.

El Manresa, que estrenava Andreu Peralta a la banqueta, presentava diverses baixes, com les de Manel Sala, Romano i Ruano per lesió i Brian per sanció, encara que aquest jugador serà baixa definitiva en el conjunt blanc-i-vermell per motius laborals. Per això, el nou tècnic del Manresa va haver de confeccionar una alineació atípica, amb Bernat, habitualment pivot defensiu, com un dels dos centrals. També van tenir cabuda en l'equip joves jugadors com Alsina, Joel Priego, Marcel Bellido o Marc Serra. Malgrat que el duel va tenir una intensitat molt alta, amb els locals jugant al límit del reglament, els jugadors de l'equip manresà no van sortir esporuguits, sinó tot el contrari, ja que van lluitar tant com van poder.

La confrontació va ser més treballada defensivament que ofensivament. Tot i això, al minut 10, Sergi Soler ho va provar amb un llançament potent però massa centrat. Aquesta va ser una de les poques aproximacions en una primera part molt travada. L'altra va ser una falta ràpida que va acabar amb un cop de cap de Noah que va aturar Oliveros.

A la represa, el Manresa no va tardar en marcar. Al minut 52, Sergi Soler va ser l'autor d'un gol en lletres majúscules des de fora de l'àrea. Anades i vingudes van precedir l'empat, també un golàs, anotat per Mikel al minut 63. Malgrat que l'1 a 1 va esperonar els locals, el Manresa va contrarestar el seu domini i va equilibrar el matx. Noah i Sergi Soler van tenir l'ocasió de marcar, al minut 65 i 66, respectivament, però els llançaments van anar a fora. Al minut 74 va ser el targarí Mikel qui va posar a prova el porter Pol Busquets. En la següent acció, xut massa creuat d'Alsina i, al 80, intent de sorprendre el porter de Bernat amb un llançament des del seu camp, però aturada d'Oliveros sota els pals.