Artés i Avià signen taules en un duel amb moltes emocions

L'Artés i l'Avià van empatar en un duel amb moltes variants i, sobretot, moltes emocions. Abans de començar el matx, els artesencs van fer un homenatge a Jordi Rodoreda, exjugador de l'equip que va morir en un accident de trànsit fa gairebé un mes.

El partit va començar amb dues ocasions per a cada equip. L'Artés va enviar la pilota al pal, però l'Avià la va enviar al fons de la xarxa. Per si no fos prou, els artesencs es van quedar amb un home menys. Abans del descans, però, els locals van empatar de penal.

A la segona part, l'Artés va provar de contrarestar la superioritat numèrica de l'Avià amb algun canvi, però els avianesos van sortir forts i es van tornar a posar al capdavant. Llavors, els locals van reaccionar i van remuntar el partit, en situar el 3-2 al minut 80. En la darrera jugada del partit, un servei de córner, Gerard Rodríguez va fer el definitiu 3-3.