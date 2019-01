El Premi Riudor de Sant Fruitós recau sobre el Comitè Olímpic Internacional

En la setena edició del Premi Riudor als Valors de l'Esport que atorga la SF Escola de Futbol de Sant Fruitós de Bages, l'entitat que es guardona en aquest 2019 és el Comitè Olímpic Internacional. El lliurament es farà el divendres 18 de gener al Teatre Cultural Casal Cultural de Sant Fruitós en l'acte que començarà a les 20 hores, i qui el rebrà, en el nom del COI, serà el manresà Pere Miró i Sellarés, que n'és el director general adjunt, el cap de relacions amb els comitès olímpics nacionals i el director de Solidaritat Olímpica.

Segons la SF Escola de Futbol, promotora del Premi Riudor, es va instaurar per distingir esportistes, entitats i organitzacions que fan una tasca destacada en la vetlla pels valors de l'esport, més enllà de la pròpia competició i els seus resultats. La solidaritat, el respecte als rivals, la companyonia i tota la dimensió social de la pràctica esportiva mouen la SF Escola de Futbol des de la seva creació.

Les raons per atorgar el premi al COI és que, des del 1894, és una institució que sempre ha anat més enllà de l'organització de les cites olímpiques i fa de promotor i de garant d'iniciatives en els terrenys socials i culturals. Coneguda és la treva olímpica que fa que al llarg dels Jocs s'aturin els conflictes, però l'acció del COI va més enllà, supera fronteres i fa servir l'esport com a eina integradora. En són exemples haver reunit en una mateixa bandera les dues Corees als darrers Jocs d'Hivern o donar espai a atletes que viuen en una situació de refugiats en els païssos d'origen i poden competir sota la bandera olímpica. La presència de Pere Miró atorgarà encara més relleu a l'acte, que serà presentat pel periodista Carles Jódar i en el qual Xavier Prunés, cap d'Esports de Regió7, farà una glossa del Comitè Olímpic Internacional.



Els premiats anteriors

El Premi Riudor als Valors es va donar per primera vegada el 2012 i el va rebre l'ONG Diapo pel seu foment de projectes esportius en la infància i la joventut, a més de la creació de l'Escola de Futbol. El 2013 va ser per a l'exjugador Joan Golobart, pel to dels seus escrits a la premsa. El 2014 va ser per a la Fundació Sant Tomàs Parmo de Vic per la seva feina integradora. El 2015 va ser per a la Juga Verd del Consell Esportiu Baix Llobregat.

L'any 2016 per a Anty Garcia, un exjugador del Barça per la seva lluita contra l'ELA. L'any passat va ser per al badaloní Raúl Sánchez, víctima d'una agressió durant un partit de veterans arran de la qual va quedar tetraplègic.