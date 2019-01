La Gala del beisbol i el softbol català clou les noces d'argent del BC Manresa

Llustrosa, dinàmica i amb un toc d'informalitat que li va donar frescor. El Museu de la Tècnica de Manresa va acollir, ahir, una reeixida cinquena edició de la Gala del beisbol i el softbol, l'acte amb què la federació catalana d'aquestes modalitats tanca, des de fa un lustre, el curs esportiu.

L'esdeveniment serveix per reconèixer la feina dels clubs catalans i els títols assolits per cadascun, així com per les jugadores i jugadors, tècnics, àrbitres i anotadors més destacats de la temporada. En aquesta edició, a més, la gala va servir com a cloenda de la commemoració del vint-i-cinquè aniversari del BC Manresa Drac's i va ser l'últim acte inclòs dins el programa «Manresa, ciutat del beisbol i el softbol català 2018».

La projecció de les millors imatges que va generar el curs esportiu 2018 va iniciar l'acte, al qual van assistir unes 350 persones. El regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va emfatitzar en la seva intervenció que «Manresa és una ciutat multiesportiva». «Aquest tarannà explica que el BC Manresa hagi celebrat el seu vint-i-cinquè aniversari», va concloure.

Un impactant vídeo en què un grup de joves jugadors del planter de l'entitat manresana exhibien les seves habilitats esportives en llocs tan emblemàtics de la ciutat com la Seu i la Biblioteca del Casino va precedir la part més protocol·lària de la gala, l'entrega dels guardons i reconeixements.



Sis guardons o reconeixements

En primer lloc, es van reconèixer els títols assolits per cadascun dels clubs del país i Ferran Thomen, president del BC Manresa, va recollir el trofeu acreditatiu del campionat de Catalunya de slow pitch segellat per l'equip manresà d'aquesta nova modalitat.

A continuació, es van distingir tots els jugadors catalans que van jugar amb la selecció estatal durant la temporada, per continuar amb els guardons individuals.

El llançador del BC Manresa Drac's Kerson Trinidad va ser distingit com el millor de Primera Divisió catalana. Un altre jugador del club, Jan Massana, va ser partícip del reconeixement a la selecció catalana, que, en representació de l'Estat, es va proclamar campiona d'Europa-Àfrica de la Little League de beisbol, a Polònia, i que va prendre part a les World Series de Williamsport (EUA). Per últim, en l'apartat de distincions especials, el club manresà en va rebre una per commemorar les seves noces d'argent, alhora que Joaquim Roca va ser homenatjat com a fundador i primer president del club, i Ferran Thomen, l'actual president, pel treball incansable al si de l'entitat.

Els parlaments de Jordi Vallès, president de la federació, i de l'alcalde, Valentí Junyent, van tancar l'acte. En la seva intervenció, Ju-nyent va remarcar que «el BC Manresa és un referent esportiu de la ciutat, tant pels seus èxits, com per la feina amb la base».