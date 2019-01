El Barça guanya amb més gols que joc

El Barça va tornar a treure el màxim rendiment d'un de tants partits amb poc joc dels que ha fet enguany a domicili. Fins al minut 57, quan Valverde, per fi, va fer entrar Arthur per matar el partit, els blaugrana van patir davant d'un Girona valent que va pagar la injusta expulsió de Bernardo per una falta light en què Suárez hi va posar més pa que formatge. Devia ser la compensació de la vermella a Lenglet al Camp Nou en la primera volta. La resta de partit ja va ser un monòleg d'un equip que manté els cinc punts d'avantatge però que pot pagar anar tants dies a mig gas.

Valverde va apostar ahir per una variant rocosa del seu equip, amb el ràpid Semedo a la dreta per controlar Valery i amb el múscul anàrquic d'Arturo Vidal al mig del camp. El Girona, per la seva banda, va apostar pel dibuix de sempre i els laterals, sobretot l'esquerre, van posar en problemes els blaugrana. El partit no havia tingut gairebé res, només aproximacions de Suárez i pressió local, quan va arribar el gol. Una pilota penjada des de l'esquerra acaba en el mateix Suárez. Aquest situa la pilota a l'àrea, Bernardo la rebutja massa fluixa per evitar que hi arribi Messi i Semedo, amb l'esquerra, la caça i l'allotja a la porteria de Bono.

El gol havia arribat abans que el futbol, però el Girona va encaixar bé el cop. Tot seguit, clar i ingenu penal de Jordi Alba a Stuani que ni l'àrbitre ni, el que és més greu, el VAR no van veure. A continuació, Alcalá va rematar de cap alt en la primera exhibició de Ter Stegen sobre com no s'ha de sortir de la porteria. Sense fer gran cosa, però, el Barça hauria pogut anotar el segon en una contra de Messi. Passada a Coutinho, qui, sol davant de Bono, remata a la cama del porter marroquí. Eren els minuts en què el Barça controlava més el joc, sota la pluja. Messi va disposar d'una falta directa, però la va estavellar a l'espatlla de Pere Pons. Els blaugrana van reclamar molt l'inexistent penal.



El Girona mereix l'empat

Va ser gairebé l'última cosa que el Barça va fer en atac, ja que els dar-rers vint minuts van ser dels locals. Primer, Portu va avisar amb una rematada de cap que va anar a fora de poc. Els visitants buscaven agafar amb el peu canviat la defensa gironina, però no controlaven el joc. Al minut 35, segona lliçó del desastre que és Ter Stegen sortint de la porteria. L'alemany, però, va tenir sort que la rematada d'Alcalá li va rebotar al cos. La millor ocasió va arribar tot seguit. Vidal perd una pilota, Stuani rep i remata, Ter Stegen es redimeix i atura, però el rebuig en Lenglet queda a peus de Pere Pons, que pica bé per damunt del porter, però Piqué la salva damunt de la línia de gol. Un xut desviat de Granell precedeix un descans que alleuja el conjunt de Valverde.

I tot i una falta llançada a la bar-rera per Messi per iniciar la represa, la tendència va seguir. La falta de contundència de Piqué i Lenglet van provocar que Ter Stegen hagués de respondre a un xut massa centrat, a boca de canó, de Stuani. I aleshores va arribar la jugada clau. Bernardo posa el peu entre les cames de Suárez. Aquest es llança a terra com si l'haguessin matat i González Fuertes pica. Segona groga i el colombià al carrer de manera injusta. Tot i aquest fet, Valverde triga a fer el cantat canvi d'Arthur per Vidal i, enmig, Stuani posa a prova de nou el porter alemany per una pèrdua made in Busquets, i el mateix jugador de Badia salva una rematada a boca de gol d'Aleix Garcia.



Amb Arthur, tots tranquils

L'entrada d'Arthur va ser la til·la que necessitava el Barça. L'equip es va resituar i va cansar un rival que estava en inferioritat i que havia treballat molt. A més, nou minuts més tard va arribar la sentència. Ter Stegen passa a Suárez, qui, al mig del camp, afavoreix el desplegament d'Alba. Aquest trenca la defensa i assisteix perquè Messi encari Bono i el superi amb un suau toc per damunt.

A partir d'aquí, el Girona ja no va poder pressionar tant i el Barça n'hauria pogut fer més. Van arribar accions de Coutinho, Suárez, Messi i Rakitic, amb xuts que o parava Bono, o anaven a fora. Es van succeir els canvis en els dos equips i el partit va anar morint. Abans, Coutinho es va poder redimir del mal partit, un altre, que va fer amb una altra acció d'un contra un amb Bono. Aquest cop el va superar, però Alcalá va evitar el gol damunt de la línia. En el dar-rer instant, Messi va delectar tothom amb un eslàlom i va donar l'esfèrica a Suárez, però aquest va rematar a fora. El Barça segueix més sòlid a la classificació que en el joc i el Girona comença a patir.