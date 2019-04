El lituà Gintvainis es desvincula del Baxi Manresa i serà operat de l'espatlla

Jakis Gintvainis ja no jugarà el partit de demà al migdia (12.30 hores) enfront de l'Iberostar. El Bàsquet Manresa va fer pública, ahir el matí, la desvinculació del jugador, afectat per una lesió a l'espatlla i que havia vist reduïda la seva presència en pista en els darrers partits. Joan Peñarroya, en la prèvia del partit, explicava ahir al migdia que «a primers de setmana, el Jakis ens va dir que no es veia en cor de continuar i que volia avançar l'operació que s'ha de fer a l'espatlla». De moment no hi ha cap fitxatge previst, tot i que el tècnic no el descarta: «Ens hi estem jugant molt i tenim Lundberg, que està fent una gran feina, en una posició que no és la seva; tenim poc marge si hi ha un contratemps». De moment, el santpedorenc David Ôrrit, que va debutar en el partit enfront del Reial Madrid, ha entrat a la convocatòria i es manté en la dinàmica de l'equip.

Jokubas Gintvainis, de 24 anys, va arribar procedent de l'Osca i en el curs passat, a la LEB Or, tenia promitjos de 18 minuts i 5,9 punts. En la temporada actual ha jugat 18 dels 25 partits de lliga, amb mitjanes de 9 minuts jugats , 2,7 punts anotats i 0,8 passades de bàsquet.