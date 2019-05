El Martorell es jugarà l'ascens a Primera Catalana amb el Bescanó

arxiu particular

Albert Noalart, tècnic del Martorell arxiu particular

El Martorell, segon classificat al grup 3 de Segona catalana, es jugarà una plaça d'ascens a Primera Catalana amb el Bescanó, subcampió del grup 1, el de Girona. El partit d'anada està programat per diumenge a les 12 h al camp dels conjunt martorellc dirigit per Albert Noalart. La tornada, el cap de setmana següent. El Bescanó ha sumat 76 punts amb 23 victòries, set empats i quatre derrotes. Els altres enforntaments per a l'ascens són Mollet (grup 2) davant l'Artesa de Segre (grup 5) i Caldes (grup 4) contra el Catllar (grup 6).