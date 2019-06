arxiu particular

Triomf dels germans Fajardo a Madrid

Resultat excel·lent dels germans Nacho i Montse Fajardo, de l'Esquaix Igualada, amb victòries en sub-17 i sub-13 a l'Spanish Júnior Open celebrat a Madrid. Nacho Fajardo es va endur el campionat sub-17, on va guanyar els dos portuguesos Tiago Ferrereia i Pedro Silva, l'espanyol Mateo González, després el suís Silvan Oertli i, finalment a la final, el també espanyol Álvaro Martín per 11-9, 11-9, 11-9. Montse Fajardo va guanyar el quadre de sub-13 i tots els partits davant de jugadores espanyoles i va encadenar victòries amb Amanda Montforte, Àngela Garcia i Estela Martín en la gran final guanyada per 10-12, 11-0, 11-4, 4-11, 11-5.