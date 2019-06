Quartararo vola a Assen i Márquez arrencarà quart

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) va assolir la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Holanda, la vuitena prova del Mundial de motociclisme, i liderarà la primera fila de la graella amb Maverick Viñales (Yamaha) i Àlex Rins (Suzuki), mentre que el líder del campionat, Marc Márquez (Repsol Honda), sortirà des de la quarta posició.

Amb un espectacular registre d'1' 32'' 017, el gal es va endur la tercera pole de la temporada i liderarà una primera fila en què els tres pilots van batre el rècord absolut del circuit. En aquesta no hi serà, per primer cop aquest curs, el pilot de Cervera, que ho va intentar de totes les maneres i va haver de salvar una caiguda al primer revolt.

En una jornada sense el balear Jorge Lorenzo, que no correrà a Assen després de fracturar-se una vèrtebra durant els primers entrenaments lliures, la gran i inesperada absència a la Q2 va ser l'italià Valentino Rossi (Yamaha), que no va poder superar la primera sessió i haurà de remuntar des de la catorzena plaça.

D'altra banda, a Moto2, l'australià Remy Gardner (Kalex) va aconseguir la primera pole de la seva carrera esportiva, mentre que en la cilindrada petita, Moto3, el primer lloc va ser per a l'italià Niccolò Antonelli.