La santvicentina Laia Beltran guanya l'estatal juvenil amb la Penya Esplugues, a Madrid

arxiu particular

Laia Beltran, la quarta per l'esquerra a la fila de baix, darrere del trofeu de campiona d'Espanya

Laia Beltran, la quarta per l'esquerra a la fila de baix, darrere del trofeu de campiona d'Espanya arxiu particular

Laia Beltran, jugadora de Sant Vicenç de Castellet, ha arrodonit la seva temporada i la del seu equip, el juvenil de la Penya Esplugues, aconseguint el títol de campiona d'Espanya juvenil en la competició que s'ha disputat al pavelló de la Ciudad del Futbol de Madrid. Beltran, que fa quatre temporades que juga a la Penya Esplugues, ara mateix el club amb més feina feta pel futbol sala femení a Catalunya, té 19 anys i destaca per la facilitat golejadora.

En el Campionat d'Espanya, el conjunt espluguenc va superar l'Atlético Torcal de Màlaga per 7 a 3, amb dos gols de la santvicentina. El partit, que pot semblar fàcil per a la Penya Esplugues pel resultat final, no va ser-ho tant, sobretot a la primera part en què el marcador era d'un igualat 3 a 2.

La Penya Esplugues, però, no només ha guanyat el Campionat d'Espanya aquesta temporada, també es va imposar en la lliga de la màxima categoria juvenil, la Divisió d'Honor, en aquest cas amb 43 gols de Laia Beltran, la màxima golejadora. I per completar el triplet, victòria espluguenca a la Copa Catalunya celebrada a Martorell amb victòria sobre Les Corts UBAE, el segon de la lliga.