El Dènia i el Palma B són les novetats foranes per al Manresa FS i el Sala 5

Si no hi ha cap modificació de darrera hora, la composició del grup 3 de Segona B queda configurat per catorze equips catalans, entre ells el Manresa FS i el Sala 5 Martorell (ascendit), a més a més de la Unión Santa Coloma, l'Escola Pia de Sabadell, el Pallejà, l'Industrias Santa Coloma B, el Cerdanyola, el Natació Sabadell, el Salou, la Barceloneta, l'Hospitalet Bellsport, el Mataró, el Lleida i el Ripollet (ascendit). Completaran el grup el Calvià Palma B (Mallorca) i el Dénia (Alacant), ambdós també nous a la categoria.

Altres novetats per a la propera campanya són en la classificació final. I és que els quatre primers classificats de cadascun dels sis grups de Segona B tindran dret a jugar la promoció d'ascens. La primera eliminatòria, entre equips del mateix grup i a un sol partit a la pista del millor classificat (primer contra quart i segon contra tercer); a partir d'aquí, sorteig per a les dues següents eliminatòries, a doble enfrontament.

També canviarà la participació a la Copa del Rei. Fins ara els tres primers de cada grup hi entraven, i a partir de la propera campanya en seran cinc.



Grup de Divisió d'Honor juvenil

Igualment, s'ha donat a conèixer el grup competició de la Divisió d'Honor juvenil, en el qual hi seran el Manresa FS i el Futsal Vicentí. La resta, FC Barcelona, Industrias Santa Coloma, Montcada, les Corts, Jesús-Maria, Mataró, Salou, Natació Sabadell, Ripollet, l'Hospitalet Bellsport, Arrels i CET 10, Palma i Entreculturas Montesión de Palma de Mallorca.