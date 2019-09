El San Mauro es deixa remuntar i perd per la mínima amb l'Atlètic Junior

El San Mauro va perdre contra l'Atlètic Junior. No hi va haver activitat fins a la represa, quan les coses es van posar de cara per al San Mauro gràcies al gol de Gartite, que va sortir de revulsiu des de la banqueta. No obstant això, l'alegria els va durar poc. Bartumeus, primer, i Escario, després, van certificar el definitiu 2-1 per a l'Atlètic Junior.