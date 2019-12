L'Igualada aconsegueix un empat que no li fa justícia contra el Vilassar de Mar

L'Igualada va esgarrapar un punt en la seva visita a Vilassar de Mar. Els visitants van ser capaços de posar el punt final a una dinàmica positiva de cinc victòries consecutives per part dels seus rivals. A l'inici es va veure un partit força travat, amb moltes imprecisions i on es veien dos equips que no volien prendre gaire riscos. Els locals volien treure partit del poderós joc aeri dels seus davanters a través de desplaçaments i un joc més directe que no beneficiava els anoiencs. Durant la primera meitat els dos equips van disposar de diferents oportunitats, i l'Igualada fins i tot va veure com li anul·laven un gol per un suposat fora de joc. Tot i això, les millors ocasions van ser del Vilassar, que s'avançaria al minut 43 després d'unxut molt potent de Cano inabestable per al porter visitant.

Amb un resultat poc beneficiós, l'Igualada s'encaminava cap als vestidors amb l'objectiu de capgirar el partit. A la segona meitat, els blaus van mostrar més intensitat a la dels seus rivals i, ràpidament, al minut 49, Gulias aconseguirià l'empat després d'executar un xut que va entrar per l'escaire. L'eufòria del gol va donar més embranzida a l'Igualada, que va veure com el partit s'obria de nou i encara restaven molts minuts per disputar-se. Tot semblava que es posava de cara per a l'equip de Moha després que els locals es quedessin amb un home menys. Amb superioritat numèrica sobre el camp, els blaus van fer un pas cap endavant i es van llançar a l'atac a la cerca del gol de la victòria, però el Vilassar de Mar sempre va estar molt ben organitzat defensivament i va fer estèrils totes les arribades dels igualadins. La manca de precisió en els darrers metres, pròxims a la porteria dels locals, van fer que el partit finalitzés amb un empat que no acabava de satisfer a l'Igualada, que segueix una jornada més al capdavall de la classificació de Tercera Divisió.