8 curses de Sant Silvestre per cremar els torrons de Nadal

Les curses de Sant Silvestre són un oasi al mig d'uns dies carregats d'àpats descomunals i sempre acompayats de torrons. Així, sempre és bo participar en aquesta prova per fer baixar els dolços i, fins i tot, per fer espai pels que encara han de venir per Cap d'Any i Reis. A les comarques centrals hi ha moltes curses d'aquest estil, pel que n'hem destacat 8:



Manresa



Diumenge 29 de desembre a les 11 del matí. La prova del Cube, en la novena edició, és el 3r Memorial Dolors Garcia. La cursa repeteix el format trail de l'any passat, amb una distància de 10 quilòmetres.

Cardona



6à edició, el divendres 27 de desembre, a les 20:00 hores. El tret de sortida serà a la plaça de la Fira de dalt, on també serà el final del recorregut. La cursa tindrà un total de 5.800 metres de distància amb un desnivell de pujada de 101 metres i un de baixada de 174 metres. El preu per poder-hi participar és de 9 euros i la data límit d'inscripció serà el dia 26 de desembre.

Berga



La capital del Berguedà celebrarà la mítica cursa el 31 de desembre. La prova tindrà un total de 5 quilòmetres de distància. L'inici i el final seran els mateixos, al passeig de la Indústria.

Avinyó



31 de desembre, a les 4 de la tarda. Té uns distància de 10.000 metres i arriba a la seva 10a edició.L'inici i el final tindran lloc a la Sala Polivalent. Les inscripcions es tanquen el dia 30 de desembre.

Artés



La Sant Silvestre solidària d'Artés serà el 31 de desembre, a les 16 h, a les pistes de tennis. La cursa fa 9 quilòmetres, i la caminada 5. La inscripció és gratuïta i es dona berenar a tots els participants. A canvi, es fa una recollida d'aliments o aportació per la Marató de TV3.

Puigcerdà



Dissabte 28 de desembre, a les 10 del matí. Es començarà a la Plaça Santa Maria i tindrà final al poliesportiu Puigcerdà, després d'un recorregut de 5 quilòmetres.

Vilanova del Camí



31 de desembre, a les 5 de la tarda. Modalitat infantil de 2,25 quilòmetres i per a adults, amb un recorregut total de 5 qulòmetres.

La Seu d'Urgell



Aquesta Sant Silvestre es farà el 31 de desembre a les 18:30 de la tarda. Tindrà una distància de 3.600 metres. Començarà i acabara serà a la Plaça del Oms. La inscripció és gratuïta.