Victòria clara del Madrid, que no és líder per tres punts

El Reial Madrid va aconseguir una bona victòria a la pista d'una de les revelacions de l'Eurolliga, l'Asvel Villeurbanne (78-87), però va perdre en el tram final la possibilitat de seguir en el lideratge de la competició per només tres punts. Els cinc final de Kahudi ho van impedir, però els francesos no van poder fer res davant d'un rival particularment encertat ahir des de la línia de tres punts en una primera meitat en què va teixir la seva escapada en el marcador.

Així, les ratxes de 4 de 4 de Rudy Fernández, els punts de Thompkins i un 3+1 d'un renascut Laprovittola van permetre als blancs marxar al descans amb 15 punts de distància (37-52). A la segona part, la victòria de l'equip de Laso no va perillar en cap moment, ja que els gals no van aproximar-se a menys de vuit punts i, en canvi, el seu rival es va acostar a la vintena. Al final, el triomf de l'Anadolu Efes sobre el Khimki (101-82) obligava els madridistes a vèncer per dotze punts per ser líders, però només ho van fer per nou. Thompkins, amb 20 punts, va estar ben secundat pels 18 de Mickey i de Rudy.



Reacció taronja

Per la seva banda, el València de Jaume Ponsarnau ja acumula vuit victòries, les mateixes que l'Estrella Roja, vuitè i en zona de play-off, el Khimki i l'Asvel. Ahir va haver de reaccionar en una reedició de la final de la passada Eurocup per derrotar l'Alba de Berlín per 91-77, després d'anar a remolc durant els primers 25 minuts. Al final del primer quart, els alemanys vencien per nou punts (18-27), però el bon partit anotador de cinc homes que van fer deu punts o més, liderats pels 19 de Jordan Loyd, van permetre al València afrontar amb comoditat el tram final del partit.

També, ahir, a part de la victòria de l'Efes, gran triomf a la pròrroga del Panathinaikos a la pista del CSKA de Moscou (102-106), amb pròrroga inclosa, i victòria agònica de l'AX Milà per 73-72 contra el cuer, el Zenit.