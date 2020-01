El Barça controla el Betis en la reaparició d'Heurtel

El Barça de bàsquet no va tenir gaires problemes per superar el Coosur Betis, malgrat que el resultat va anar igualat fins al tram final. En tot moment va fer la sensació que els blaugrana controlaven un rival de la zona baixa que va fer tot el possible per evitar que el nou líder de la competició, en espera de saber què fa avui el Madrid a Manresa, s'escapés en el marcador, i ho va aconseguir fins que li van aguantar les forces.

El duel va tenir per als blaugrana la bona notícia de la recuperació del seu base titular, Thomas Heurtel, lesionat amb la selecció francesa abans de l'últim mundial. És un gran reforç per a un equip que ha tingut la seva baixa i la de Pangos en el tram inicial de la temporada. Per això, ahir, Svetislav Pesic va decidir donar descans a Malcolm Delaney i, de passada, també a Nikola Mirotic, amb la qual cosa l'anotació de l'equip local va flaquejar.

Així, el Betis va tornar al partit després d'un primer quart en el qual el Barça va perdre massa pilotes abans d'anar al descans sis punts amunt. En el segon quart, l'anotació de Slaughter i Conger va mantenir a dins del partit els sevillans, que havien deixat el seu rival en menys de 50 punts després de trenta minuts de joc.



Accelerada final

Però al Barça encara li faltaven unes quantes marxes. Es van notar les ganes de jugar d'Heurtel, que va anotar onze punts. Abans, Kuric havia estat el puntal ofensiu i en el darrer període també ho van ser Oriola i Claver, que van trobar espais en la veterana zona verd-i-blanca i van acabar de fer augmentar la diferència.

El Betis, després del resultat, continua fora de la zona de descens en espera de saber què fa l'Estudiantes en el duel que té aquesta jornada contra l'Unicaja. El Barça ha dormit avui líder i té cinc dies fins al proper compromís, de l'Eurolliga, dijous vinent a les nou davant del Zenit.