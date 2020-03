L'Andorra trenca el duel a la represa i s'exhibeix a Múrcia

El MoraBanc Andorra va passar per sobre de l'UCAM Múrcia en un matx que va sentenciar al seu favor en un tercer quart que va dominar amb un rotund parcial de 11-31. Tot seguit, els homes dirigits per Ibon Navarro van oferir un recital de solidesa defensiva i de joc en equip.

El duel es va iniciar amb un joc poc fluid i amb massa errors ofensius per part d'ambdós equips. Després de diverses alternatives en el marcador, els jugadors de Sito Alonso van arribar al final del primer quart amb un punt de marge (19-18) gràcies als sis punts anotats per Jarell Eddie. En el segon període, el MoraBanc ja va mostrar les seves intencions i va fer mal des de la llarga distància gràcies a l'encert de David Jelinek i Jeremy Senglin (22-26). Sadiel Rojas, amb un triple, i Askia Booker, amb dos, van respondre per tornar a situar els universitaris per davant. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un resultat de 40-39, que a priori aventurava emocions fortes de cara a la segona meitat.

Booker, que ja era el màxim anotador del partit amb onze punts, mantenia els locals dins del partit, tot i que, a la represa, un parcial de 0-6 de sortida ja va ser simptomàtic. Aquesta dinàmica va anar a més i es va convertir en un 11-31 en el tercer quart, un gran parcial que va donar als andorrans una amplíssima diferència al seu favor al final del mateix (51-70). El MoraBanc pràcticament va sentenciar el duel en deu minuts de clara superioritat, en els quals els murcians van estar previsibles en atac i desencertats en defensa.

Aquesta tendència es va perllongar en un darrer període amb tot decidit i amb la diferència estabilitzada per sobre de la vintena de punts (53-77 i 63-87), i part de l'afició local va abandonar el Palacio de los Deportes de Múrcia abans d'hora i amb el cap baix. El seu equip, com a mínim, va maquillar el resultat fins al 72-87.