El Madrid perd el lideratge de la lliga i molt crèdit contra un Betis superior

Com ja va quedar vaticinat, va ser un miratge. La victòria del Reial Madrid en el clàssic contra el Barça va venir més derivada del mal estat de forma dels blaugrana que del fet que els blancs siguin gaire fiables. La lliga la guanyarà un dels dos perquè algú l'ha de guanyar, però cada setmana estan demostrant que es troben lluny de ser els equips que dominaven el continent no fa gaire.

Ahir, a Sevilla, el Madrid va tornar a donar una imatge molt dolenta i va caure davant d'un Betis que va ser netament superior. Curiosament va ser a peus d'un exblaugrana, Cristian Tello, i en un moment en què semblava que els andalusos havien deixat passar la seva oportunitat. Una greu errada de Benzema en una passada cap al centre va provocar una derrota merescuda.

El Betis ja va ser millor a l'inici quan Bartra va errar de cap tot sol i Fekir va etzibar una gran rematada que va parar Courtois. El primer gol va ser estrany, abans del descans. En la mateixa jugada hi va poder haver fora de joc i penal clar de Ramos al mateix Fekir, però tot va acabar amb una pilota solta i un xut de Sidnei, incorporat a l'atac, per l'escaire.

El Betis, però, és un equip tou i, tal com li va passar contra el Barça, es va deixar empatar en el descompte de la primera part. En una acció de Vinícius, Sidnei va donar una puntada de peu clara i innecessària a Marcelo. Benzema va enviar el partit al vestidor amb l'empat a un gol.

A la represa es va veure el millor Betis. Va tancar el Madrid a l'àrea i va tenir la millor ocasió en una contra entre Canales i Joaquín. El veterà extrem dribla Courtois però, amb tot a favor, la vol tornar a Canales i Modric evita el gol.

Els canvis van semblar descentrar el Betis. Joaquín i Edgar, fill del sallentí Lluís González, van deixar el camp i el Madrid va fer una passa endavant. Però el Betis va avisar en una nova contra per la banda de Militao, segurament el pitjor defensa que ha fitxat el Madrid en lustres i que ahir jugava per la baixa de Carvajal, Fekir va fer una gran acció i va centrar perquè Guardado xutés de volea i la pilota no entrés de poc.

I quan menys s'esperava va arribar el gol del triomf bètic. La passada de Benzema, d'alevins, és interceptada per Tello, que es planta davant de Courtois i el supera amb classe.

El Madrid va apel·lar a l'èpica, amb Ramos de davanter centre i penjant pilotes des de totes bandes, però des que se'n va anar Cristiano aquests atacs de testosterona que abans donaven resultat s'han tornat del tot innocus. El Barça tornar a ser líder de la lliga. Qui ho havia de dir!