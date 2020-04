L'ACB deixa sense efecte la tornada a l'abril però confia acabar la lliga

L'ACB va fer públic ahir un comunicat en què va deixar sense efecte el 24 d'abril com a data per al retorn de la competició de la Lliga Endesa, suspesa per la pandèmia de coronavirus. Segons la nota, «l'ACB deixa sense efecte la data establerta per al 24 d'abril, i analitzarà les pròximes setmanes l'evolució de la crisi sanitària per prendre decisions».

A la nota, Antonio Martín, president de l'organisme, va indicar que, en el terreny esportiu, «l'objectiu de reprendre la competició es manté intacte» i analitzaran junt amb els clubs «la millor manera d'aconseguir-ho, assegurant sempre la salut de tots els participants» en la competició

El 16 de març passat, l'ACB va ampliar la suspensió de la Lliga Endesa fins al 24 d'abril, i va anunciar que «la voluntat de tots els clubs continua sent reprendre la competició i finalitzar la lliga» quan «la situació ho permeti».

L'ACB havia ajornat fins a primers d'abril les jornades 24 i 25, així com dos partits pendents d'altres jornades. Després va acordar prorrogar la suspensió fins al 24 d'abril, data que va quedar ahir sense efecte. Ara mateix falten onze jornades per acabar la fase regular, a part del play-off, que es podrien comprimir.