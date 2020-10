L'equip femení blaugrana entra a la final de Copa amb golejada

El FC Barcelona es va classificar ahir per a la final de la Copa de la Reina femenina de futbol corresponent a la temporada passada, interrompuda per la pandèmia, en derrotar el Sevilla per 6-0 a l'estadi Johan Cruyff. Les blaugrana no van tenir cap problema en un partit que ja guanyaven per 3-0 en el minut 21, amb gols d'Asisat Oshoala, Caroline Graham Hansen i Patri Guijarro. La mateixa Oshoala va marcar el quart al minut 39 i, ja a la segona part, Melanie Serrano i Aitana Bonmatí van completar la golejada. El Barça jugarà la final contra l'EDF Logronyo, que dimecres es va imposar a l'Athletic de Bilbao per penals.