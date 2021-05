El triomf que el MoraBanc Andorra va aconseguir ahir a la pista de l’UCAM Múrcia per 76-79 va fer que, de retruc, el Baxi Manresa s’asseguri ja l’onzena plaça de la Lliga Endesa i, per tant, molt probablement, un lloc per disputar la temporada vinent una competició europea. No obstant això, el conjunt que dirigeix Pedro Martínez aspira encara a classificar-se en vuitè lloc i jugar els play-off, i en aquest sentit és molt rellevant el duel que l’Unicaja juga avui a les 12.30 h a la pista del TD Systems Baskonia.

A l’espera que aquesta setmana es disputin les dues darreres jornades de la fase regular, la Lliga es va posant al dia amb la celebració dels partits pendents a causa dels positius de covid. Ahir, el MoraBanc, que rivalitza amb el Baix pels mateixos objectius, es va situar 8è en derrotar l’UCAM en un partit molt igualat.

Tot i que perdia per 12 punts al darrer quart, els pirinencs van reaccionar i la defensa i els encerts de Jelinek, Senglin i Hannah li van proporcionar l’alegria del triomf. Els murcians, no obstant això, van tenir l’oportunitat de forçar la pròrroga, però el llançament de tres punts de Frankamps sobre la botzina no va entrar.

L’altre partit d’ahir va viure una victòria agònica i molt necessària del Retabet Bilbao sobre l’Urbas Fuenlabrada, per 87-82. El matx no es va decidir fins els darrers moments i va permetre els bascos sumar un triomf decisiu en la lluita per mantenir-se una temporada més a la Lliga Endesa.

El Baskonia-Unicaja d’avui i el Retabet Bilbao-San Pablo Burgos de dimarts (18.30 h) completaran la regularització de la Lliga per tal que es pugui disputar la darrera jornada sense rèmores.