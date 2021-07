La palista de La Seu d'Urgell Núria Vilarrubla ha aconseguit aquest matí (hora catalana) a Tòquio la vuitena plaça, i per tant un diploma olímpic, en la final de canoa de piragüisme eslàlom en aigües braves (C1), al Kasai Canoe Slalom Centre. Després de la prova, l'esportista ha fet una lectura "clarament positiva" de la seva actuació tot i que, segons ha assegurat, li ha quedat "un regust una mica agredolç".

A les 7 del matí, les 2 del migdia a la capital japonesa, Vilarrubla ha superat amb encert les semifinals i s'ha classificat per la final de les 10 millors, prevista per dues hores després, amb el 8è temps de les participants. A la mànega decisiva, l'alt-urgellenca ha sortit en tercera posició, ha realitzat una bona primera part de la baixada però posteriorment ha perdut la línia, ha tingut dues penalitzacions per tocar portes i només ha pogut superar l'eslovaca Monika Skachova entre les dues esportistes que l'han precedit en l'ordre de sortida. Quedaven set palistes per competir i almenys una d'elles havia de fer un pitjor registre que ella per aconseguir el diploma olímpic. I la víctima ha estat una aspirant a medalla, la brasilera Ana Satila, que s'ha saltat una porta i la penalització que aquesta irregularitat comporta l'ha fet quedar desena i última.

L'australiana Jessica Fox, que va ser tercera a la final de caiac, aquest cop sí que ha complert els pronòstics i s'ha proclamat campiona olímpica amb una baixada molt agressiva i plena de convicció en les seves possibilitats. La plata ha estat per la britànica Mallory Franklin i el bronze per l'alemanya Andrea Herzog.

En declaracions als mitjans després de la prova, Vilarrubla ha explicat que "he perdut la línia, m'ha costat i he estat lluitant fins el final". La catalana ha afegit que "em sentia bé des del principi, fluïnt, després hi ha hagut un moment en el que he perdut la línia, m'ha costat tornar a agafar-la i aleshores he hagut de lluitar molt el tram final. El balanç és positiu".

Vilarrubla ha comentat també que "després d'haver vist competir la Maialen i l'Ander, tenir-los aquí en els seus quarts Jocs Olímpics, gaudir del diploma d'ell i de la medalla de la Maialen, ha estat inspirador". A més, l'alt-urgellenca s'ha declarat "feliç" per formar part de la primera final de la història olímpica del C1 femení.

Sobre el procés de selecció viscut juntament amb la basca Klara Olazabal per determinar quina d'elles dues seria la representant espanyola a Tòquio, marcat pels elogis recíprocs, ha comentat que "ens ha fet créixer a les dues i també a la resta de la gent que ho ha vist". Vilarrubla ha afegit que "tots volem estar a les cites olímpiques, per a les quals el procés previ és dur, i només una hi pot anar. Sé que la Klara ha estat seguint els Jocs, i espero que ho hagi pogut gaudir. Part d'això també és seu, i ho sap. Desitjo que en algun moment ella pugui estar als Jocs Olímpics".

Vilarrubla també ha comentat que és conscient de l'emoció amb la que la seva localitat natal viu l'actual cita olímpica, 29 anys després que el canal del Parc del Segre acollís la primera competició olímpica d'eslàlom amb motiu dels Jocs de Barcelona 92. "És bonic saber que al darrera hi ha tota aquesta gent", ha indicat.

Precisament, el Parc del Segre acollirà una prova de la Copa del Món el primer cap de setmana de setembre d'enguany.

"Segur que estan molt contents. Aquí hi hem competit dues palistes del Cadí", ha explicat, en referència a la seva cosina, Mònica Dòria Vilarrubla, que competeix per Andorra i s'ha quedat a un pas de la final, ja que ha finalitzat 11a la semifinal.

CLASSIFICACIÓ FINAL