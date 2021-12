Les previsions s’han complert i, després d’un mes d’obres i d’exili en diferents camps de futbol de la comarca, les diferents formacions del Centre d’Esports Manresa estrenaran la gespa artificial del Nou Estadi del Congost aquest cap de setmana. Ahir ja s’hi va poder entrenar el primer equip, que hi debutarà diumenge al migdia (12.30 hores) en un duel de Tercera RFEF contra el Granollers que serà retransmès en directe per la Xarxa de Televisions Locals.

Ahir, a l’hora de la sessió preparatòria, encara quedaven algunes obres per fer. La més important per al joc, situar-hi les dues porteries, una de les quals davant dels tous de gespa antiga que han d’anar a tapar el camp del Xup, la seva nova destinació. Dissabte ja s’hi disputaran els primers partits i durant aquests dies els responsables de l’empresa que ha fet la instal·lació encara estaran disponibles per si cal fer-hi variacions.

Amb ganes d’estrenar-la

Els membres de la junta mostraven ahir la seva satisfacció per com ha quedat el cap i ganes d’estrenar la gespa. La presidenta, Ruth Guerrero, va voler agrair a tots els clubs i ajuntaments que han ajudat el Manresa en aquest mes, però «ja volíem tornar a casa, que tothom pugui entrenar-se i reprendre la competició. Esperem que la importància de la nova gespa es vegi reflectida a partir d’ara, sobretot en l'àmbit de preservar-nos de lesions».

Qui també estava content era el tècnic del primer equip, Ferran Costa, que admetia que «s’ha treballat molt per aconseguir-la. A nosaltres ens agrada tenir la pilota, intentem tenir la iniciativa a través de la possessió i disposar d’un terreny de joc com aquest afavoreix a fer que la pilota corri més, hi hagi més accions de combinació i això afavoreix l’espectacle».

Abans del partit de diumenge hi haurà una sèrie d’actes que encara s’han d’acabar de lligar a partir de les 12 del migdia, mitja hora abans de l’inici de l’enfrontament. El partit serà de portes obertes perquè tothom qui vulgui pugui veure la nova gespa, a part de fer la seva col·laboració altruista amb la Marató.