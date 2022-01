L’ajornament complet de la 16a etapa de la Lliga Endesa, que s’havia de disputar aquest cap de setmana i que es va consolidar ahir amb l’anul·lació del València-Gran Canària, convertirà en un autèntic sudoku quadrar el calendari dels equips ACB durant els 27 dies entre demà i el 30 de gener. Aquesta és la data que es van imposar els equips per finalitzar la primera volta de la lliga i saber quins vuit equips jugaran la Copa del Rei de Granada.

Però no només cal jugar els duels que falten fins a la jornada 17, la que s’ha de disputar el proper cap de setmana. També hi ha els tres primers partits de la segona volta i fins a onze conjunts tenen compromisos europeus. Això provoca que, en cas que es vulgui recuperar tot el calendari, els equips de l’ACB hagin d’afrontar entre 87 i 90 partits en aquestes poc menys de quatre setmanes. Tot això, si l’òmicron afluixa el ritme i respecta més les plantilles. Si no, és d’esperar que tot aquest dèficit en el calendari s’arrossegui encara durant un mes de febrer en què s’han de jugar les Copes als respectius països i en què també hi ha una aturada per la disputa de les eliminatòries prèvies del Mundial, les finestres FIBA.

Fins a dotze partits

Si ho desglossem per equips, els que no juguen competicions europees podrien tenir un calendari benèvol. És el cas del Fuenlabrada, el Betis, el Saragossa i l’UCAM Múrcia. Són conjunts als quals només els falta trobar una data per als partits ajornats d’aquest cap de setmana i jugar els que els toquen fins al dia 30. Aquests només s’enfronten, per tant, a quatre partits en aquest mes. Però n’hi ha d’altres que estan particularment afectats.

Els dos equips més afectats seran els dos grans, el Barça i el Reial Madrid, amb 12 enfrontaments. Els blaugrana en tenen quatre de la primera volta de la lliga, més tres de la segona, més cinc d’Eurolliga de programats. El Madrid, per la seva banda, en té un menys d’ajornat, corresponent a la primera volta, però ha de recuperar el de la pista del Fenerbahçe en competició europea.

Darrere d’ells hi ha un grup de tres conjunts amb 10 partits segurs. Són el Joventut, amb quatre de la primera volta, tres de la segona i tres d’Eurocup; el València, amb un menys de lliga però un per recuperar de la competició europea a casa contra el Bursaspor, i el Baskonia, amb cinc de lliga i cinc d’Eurolliga. També podria arribar als deu el Lenovo Tenerife, en cas que hagi de disputar tres partits en l’eliminatòria d’accés als vuitens de final de la Lliga de Campions. De fet, els canaris, encara en plena quarantena, no saben el rival d’aquesta eliminatòria, que podria ser el Hapoel Jerusalem en cas que els israelians caiguessin al Nou Congost dijous.

Perquè el Baxi ja integra la llista de conjunts amb nou partits durant les properes setmanes. En té quatre d’ajornats a la lliga, començant pel de demà contra el Reial Madrid, més tres de la segona volta, més dos d’europeus, l’últim de la primera fase contra el Hapoel i el primer de la segona, que serà a casa contra el Treviso o el Lavrio. També en tindrà 9 l’Andorra i potser el Burgos, en cas que hagi de disputar tres partits en el seu play-in de Champions.

En la llista de menys afectats hi ha el Gran Canària (8), l’Unicaja (7), el Breogán, l’Obradoiro i el Bilbao (6) i els mencionats Saragossa, Fuenlabrada i Betis (5). Una autèntica marató de bàsquet.