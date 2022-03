Aragó rebutja el contingut de la proposta tècnica remesa pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) per a la candidatura conjunta amb Catalunya per organitzar al Pirineu els Jocs Olímpics d'Hivern de 2030, entre altres motius perquè el repartiment de les modalitats i proves “no és equilibrat". El Govern aragonès, doncs, no validarà políticament aquest document i assegura que presentarà ben aviat, però sense presses, la seva alternativa.

El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, molest amb la filtració de divendres, quan la Generalitat de Catalunya va assegurar que s'havia arribat a un preacord tècnic per a la candidatura que Aragó va negar, ha assegurat aquest dimarts, després que ahir rebés la carta del COE amb el repartiment de proves, que la comunitat aragonesa no subscriurà aquest document i que elaborarà una proposta "més justa, adequada i equilibrada".

En declaracions als mitjans, Lambán ha considerat que el repartiment de proves proposat "no és equilibrat", perquè encara que els Jocs arriben a totes les comarques pirinenques catalanes no passa el mateix amb les aragoneses, i a més l'"envergadura esportiva" de les modalitats "afavoreix clarament Catalunya".

Al document del COE es proposa que al Pirineu català s'organitzi l'esquí alpí (La Molina-Masella), l'snowboard, l'esquí acrobàtic (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya (Boí Taüll), mentre que el Palau Sant Jordi de Barcelona seria l'escenari de l'hoquei sobre gel.

Al Pirineu aragonès es duria a terme el biatló i l'esquí de fons, amb Saragossa com a seu del patinatge artístic i el patinatge de velocitat a pista llarga i a pista curta, mentre que Jaca acolliria el curling.

"No pot ser que la candidatura beneficiï una part en detriment de l'altra, no pot ser que hi hagi una part del Pirineu que es quedi sense el benefici dels Jocs", ha insistit Lambán, que ha reiterat que, a més de presentar-ne una alternativa, abans de validar políticament l'acord caldria concretar "qüestions rellevants", com ara el nom de la candidatura o els aspectes tècnics i organitzatius o de comunicació.

Considerant que a Catalunya encara s'ha de convocar els referèndum perquè la població del Pirineu decideixi si vol els Jocs, Lambán estima que "molta pressa no hi ha" per tancar aquesta proposta alternativa. No ha volgut donar data concreta ni dir si aquesta alternativa estarà abans de divendres, dia en què el COE ha citat a la seva seu els governs autonòmics per rubricar políticament l'acord tècnic que els va enviar per carta ahir, però sí que ha dit que es farà conscienciosament i el més ràpidament possible.

Aragó, segons el seu president, té "tanta o més capacitat" que Catalunya per organitzar proves, i té un hòlding de la neu, Aramon, que ja ha fet importants inversions a les seves tres estacions d'esquí al Pirineu.

Lambán no ha parlat ni amb el president del COE, Alejandro Blanco, ni amb el del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ni amb el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, després que es produís la “filtració” referida a un preacord que el Govern d'Aragó continua negant.

És més, ha explicat que a la darrera reunió del comitè tècnic els representants catalans es van aixecar de la taula i la part aragonesa va entendre que es convocaria una altra trobada per continuar avançant, però en lloc d'això s'han precipitat els esdeveniments i ha arribat la carta del COE fent una crida a rubricar ja l'acord.

En principi, Blanco no té intenció de convocar una nova reunió, però Lambán no ho descarta, tot i que ara, ha recalcat, “ha arribat el moment de la política”.