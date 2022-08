Europa posa a prova Laia Font i Lorena Medina

La responsabilitat és diferent però la il·lusió és la mateixa: dues gimnastes de Gironella que entrenen a les instal·lacions del club Egiba de Manresa, amb els tècnics Xavi Casimiro i Míriam Font al capdavant, afronten des d’avui el Campionat d’Europa d’artística a Munic. Com a integrant de la selecció espanyola absoluta, Lorena Medina comença un camí que per al conjunt té la meta desitjada dels Jocs Olímpics de París del 2024. Per la seva part, la júnior Laia Font intentarà donar el millor de si mateix sense la mateixa pressió. Ambdues clouen a la capital bavaresa un any esplèndid.

«Vaig començar la temporada una mica fluixa però vaig anar remuntant», reconeixia Medina des de Munic: «un parell d’errades en dues competicions seguides em van desanimar una mica, però ara estic en el meu millor moment». La selecció espanyola absoluta, dirigida per Lucia Guisado, està formada també per Alba Petisco, Laura Casabuena, Emma Fernández i Paula Raya.

«L’objectiu principal a l’Europeu és la classificació de l’equip entre els 13 millors per poder participar en el Mundial», que es farà a Liverpool del 29 d’octubre al 6 de novembre, va afegir Medina, que juntament amb les seves companyes també lluitarà en la jornada d’avui per una de les vuit places que donaran dret a la final per equips de Munic. París’24 és l’horitzó cap el qual comença a caminar la selecció, una fita que Espanya només va aconseguir en la categoria masculina en l’anterior cicle olímpic.

El campionat comença avui a les 10 h amb la participació de totes les gimnastes: d’aquí en sortirà la classificació individual final; la classificació per equips que donarà vuit bitllets per a la final del dissabte; i les puntuacions de cada aparell que designaran les vuit places per a les quatre finals del diumenge.

Fins a darrera hora no es decidirà si la gironellenca sortirà en els quatre aparells. Al seu parer, si ha de cedir el pas en algun serà en les paral·leles, però el tècnic de l’Egiba Xavi Casimiro, que forma part de l’equip de la selecció i també és a la ciutat alemanya, va explicar a aquest diari que el bon estat de la gimnasta podria fer-la sortir en totes les disciplines. L’important és l’estratègia d’equip per cercar les classificacions anhelades.

En els campionats d’Espanya celebrats recentment a Pamplona, Medina va pujar al tercer graó del podi en la general absoluta, només per darrera de les seves companyes de selecció Petisco i Casabuena, va conquerir l’or en la final de salt i va ser bronze en les de barra i terra.

Sobre les possibilitats d’Espanya, Casimiro va admetre que la baixa de Rússia és un factor a favor i va citar Ucraïna, Romania i Hongria com a rivals en la pugna per entrar a la final per equips a Munic. Les places olímpiques es repartiran més endavant, però l’Europeu és el primer pas.

Agafar experiència

La competició reservada a les gimnastes júniors, en les quals hi ha l’altre gironellenca del campionat, la jove Laia Font, de 15 anys, tindrà dues jornades. La primera, demà divendres, que servirà per establir les classificacions individuals i per equips definitives; la segona el diumenge amb les finals per aparells.

«Nosaltres no tenim l’objectiu olímpic i podrem competir més tranquil·les, amb ganes de gaudir l’experiència», va comentar Font, no obstant això plenament conscient de la importància d’aprofitar l’oportunitat d’actuar en un escenari com l’Olympiahalle, en ple parc olímpic de la ciutat que va acollir els Jocs del 1972.

«Em sento bé als quatre aparells», va reconèixer Font, que a l’estatal va ser campiona individual júnior, es va endur l’or en terra i barra i la plata en salt i asimètriques. «Ha estat un any molt bo», va concloure. Entrar en una final seria la cirereta del pastís.

«La Laia és la millor júnior i farà tots els aparells», va afegir Casimiro sobre una gimnasta que s’ha estrenat enguany com a internacional amb resultats brillants com el bronze individual en el Campionat del Mediterrani per a júniors. Font i Medina són dos exponents del bon treball de l’Egiba, que també va tenir en la cursa per ser a la selecció la berguedana Ona Sánchez, finalment descartada per molèsties físiques.

Nou esports en competició a les instal·lacions de la ciutat bavaresa

Munic és a partir d’avui l’epicentre de l’esport amb la celebració dels campionats continentals de nou disciplines: atletisme, volei platja, piragüisme esprint, rem, gimnàstica artística, escalada esportiva, triatló, ciclisme (ruta, pista, BTT i BMX) i tennis taula. La iniciativa d’agrupar els Europeus de diverses modalitats es va estrenar el 2018 a Glasgow (l’atletisme es va fer a Berlín). Hi haurà uns 4.400 esportistes lluitant per 177 medalles.

A més de Lorena Medina i Laia Font, la representació de la Catalunya central en la gimnàstica artística inclou els seus companys de l’Egiba Thierno Diallo (absolut) i Álvaro Giráldez (júnior). Les proves masculines començaran el dijous 18 d’agost. Per la seva part, el palista igualadí Joan Masip disputa l’Europeu de tenins taula amb la selecció espanyola, a partir del dissabte.