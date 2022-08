El Barça es desespera amb el Rayo

L’equilibri entre la il·lusió i la paciència serà bàsic per maniobrar sense angoixes l’estat d’ànim en l’arrencada de la temporada. El Barça de Xavi i Lewandowski té una plantilla de luxe, però encara necessita molt rodatge per desencallar partits com els d’anit davant un Rayo pesat, irritant i que va tenir un parell de clares ocasions per guanyar. L’era de Guardiola va començar amb una derrota i un empat: Xavi té entre mans el material per fer volar l’esperança de la culerada, però el camí és llarg.

L’equip va fer acte de presència amb un 11 que combinava els veterans, els joves i els nous. Amb Araujo al lateral dret i Piqué a la banqueta, la davantera formada per Raphinha, Lewandowski i Dembélé prometia emocions fortes. Però el Rayo va saber travar la mobilitat dels blaugrana, que es va carregar de paciència pels problemes a l’hora de treure la pilota jugada des de la defensa. Christensen i Araujo ocupaven la zona dreta de la rereguarda barcelonista i el Rayo facilitava que el Barça hagués de jugar per aquesta zona davant la presumible falta de capacitat de l’uruguaià per iniciar el joc. Gavi, situat a l’altura de Busquets, ajudava a descarregar les dificultats de l’equip, però fins que Pedri no va començar a trobar espais, el Barça no va visibilitzar els davanters. La primera rematada de Lewandowski va anar a dins amb un toc suau, però el polonès s’havia desmarcat en fora de joc. Amb el pas dels minuts, el duet d’extrems va anar entrant en joc i dels peus del Raphinha van sortir, després de dues brillants assistències de Dembélé, sengles bones ocasions que no va saber aprofitar. Al Barça li va costar trobar el ritme i la pilota, però de mica en mica es va anar imposant a un Rayo que, fidel a la seva filosofia de vida, es feia un fart de perdre temps. Pedri, al minut 35, va enviar la pilota fora molt a prop del pal. Però la millor ocasió la va tenir Álvaro en un contracop. Va deixar assegut Araujo dins l’àrea, i Ter Stegen es va avançar per tancar-li l’angle. A la segona part, el primer ensurt el va donar Camello, però no va saber resoldre una pèrdua de Gavi. Al quart d’hora, Xavi va fer entrar Ansu, Sergi Roberto i Frenkie de Jong, la millor notícia del partit. En un escenari de pèrdues que travaven el joc i facilitaven les contres visitants, el neerlandès va trencar les línies i va tenir clarividència en la passada. Ansu i Busquets van fer lluir Dimitrievski, Kessie va enviar la pilota als núvols i Lewandowski no va estar prou fi: hi havia ocasions, però no punteria. El Rayo va obligar Ter Stegen a fer una aturada de mèrit, però l’ansietat ja era un núvol dens que engolia les forces dels blaugrana. Tot i que l’àrbitre va prorrogar el matx 9 minuts, el Barça només va tenir temps, en el descompte, de quedar-se amb 10. Expulsió amb dues grogues de Busquets: pura impotència, com la d’un equip que il·lusiona però demana calma.