L'Igualada Femení Grupo Guzmán va derrotar el Bigues per 4-1 en l'últim partit de la primera fase de la Lliga Catalana femenina d'hoquei patins, resultat que provoca que les anoienques s'hagin classificat per a la final a quatre del torneig, que es jugarà entre dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. L'Igualada jugarà la primera semifinal, dissabte 12, a les cinc, contra el CP Voltregà. L'altra la jugaran el Bigues, que ha passat com a millor segon, i el Sant Cugat.

Les igualadines, que havien vençut el Mataró per 2-3 en el primer partit del grup, el 22 d'octubre passat, van evitar qualsevol acusació d'arreglar el partit, ja que un empat classificava tots dos conjunts. La primera part es va acabar amb igualtat a zero, amb grans actuacions de les porteres, però en la represa van arribar tots els gols en dotze minuts. Aida Mas va obrir el marcador i, després de l'empat, de falta directa de Marta Borràs, una pilota robada per Carolina Herrera i aprofitada per ella mateixa va possibilitar el 2-1. Carla Batlle va evitar l'empat i el 3-1 de Blanca Angrill, la targeta blava a la visitant Maria Igualada i el segon gol d'Herrera van liquidar l'enfrontament. Fitxa tècnica: IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN: Carla Batlle, Blanca Angrill, Aida Mas, Helena de Sivatte, Pati Miret -equip inicial- Paula Molina, Mar Bricollé, Marina Monge, Carolina Herrera ORKLA BIGUES I RIELLS: Helena Saldaña, Gal·la Solé, Rocío Ramón, Marta Borràs, Maria Igualada -equip inicial- Natàlia Ylla, Sílvia Navarro ÀRBITRE: Guim Teixidó GOLS: 1-0 Mas min 33, 1-1 Borràs (fd) min 35, 2-1 Herrera min 41, 3-1 Angrill min 44, 4-1 Herrera min 45