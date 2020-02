El cavall de Troia obté el premi a la millor carrossa de la rua

La carrossa que simulava el cavall de Troia amb el qual els grecs van entrar a aquesta ciutat va triomfar en la desfilada del Carnaval de Berga. Els protagonistes d'aquesta comparsa són joves de 22 anys de la Generació del 98, que d'aquesta manera han rellevat la Generació del 96, la colla guanyadora en l'edició de l'any passat. La regidora de Festes de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, va recordar que cada any hi ha més competència entre les diferents colles de joves del municipi, i «això fa que el nivell de les carrosses també sigui més elevat».

El guardó a la millor comparsa va ser per a «Welcome to las Bergas», en al·lusió al deute del consistori berguedà, mentre que el premi a la millor animació va ser per a «Brimo Heroes», la colla que va satiritzar l'actuació dels Mossos en les últimes manifestacions independentistes. En la categoria infantil, els Minions de Sant Joan, que van incloure una referència a l'article 155, es van imposar per sobre de la tribu zulu de Santa Eulàlia, i els xinesos i xineses de la Vedruna.