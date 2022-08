La diputació detecta 132 abocaments amb risc d’incendi a les comarques centrals

La diputació de Barcelona ha detectat un total de 132 abocaments il·legals i que suposen un risc d’incendi a les comarques centrals. Es tracta de residus que s’han llançat il·legalment i que han estat detectats en el marc del pla de vigilància i informació contra els incendis forestals. Al conjunt de la província de Barcelona s’han trobat més de 600 abocaments d’aquestes característiques i que són un perill pel risc d’incendi que comporten. Quan encara falten més de tres setmanes per acabar la campanya, l’1 de setembre, aquesta xifra ja supera la de tota la temporada passada.

A la Catalunya Central, per comarques, a l’Anoia és on s’han detectat més abocaments il·legals de residus, amb un total de 87. Es tracta de la tercera comarca de tota la demarcació on se n’han trobat més, només superada pel Baix Llobregat, amb 125, i el Vallès Occidental amb 108. Pel que fa a la resta de comarques centrals, al Bages s’hi han trobat 26 punts amb deixalles que comporten risc d’incendi forestal, al Moianès 12 i a Berguedà 7.

Aquests abocaments, estan detectats pels efectius que porten a terme la vigilància d’incendis. El cap de l’oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació, Jaume Minguell, detalla que en els casos dels residus i abandonaments més petits, com poden ser llaunes o ampolles de vidre, les retiren els mateixos efectius del pla de vigilància. En canvi quan l’abocament és més gran, es comunica a l’ajuntament o als Agents Rurals. Respecte als tipus de deixalles, explica que n’hi ha de tot tipus, des de deixalles urbanes, com llaunes o vidres, a restes d’obres o electrodomèstics, passant per una àmplia varietat. En aquest sentit, Minguell assegura que «sorprèn» que aquest tipus de residus es trobin al medi natural ja que els ajuntaments tenen serveis de recollida gratuïts i també, que un cop carregats en un vehicle, es poden poden portar a la deixalleria també de forma gratuïta.

Dels residus amb els quals es troben, Minguell destaca la perillositat dels vidres ja que pel seu efecte lupa poden suposar un punt d’inici d’un foc. També remarca el perill d’altres residus, com poden ser abocaments de pneumàtics o cotxes abandonats, ja que en cas que hi hagi un incendi, es tracta de punts on el foc pot cremar amb alta intensitat. A més, la seva retirada és important per evitar que hi hagi un efecte crida i que la problemàtica d’un punt concret es faci més gran.

Pel que fa a la distribució d’aquests abocadors «no és a l’atzar», diu Minguell, que apunta que molts es troben en els límits dels termes municipals.

Pel que fa al conjunt del pla de vigilància, des de l’inici de la campanya, el passat 21 de juny, s’han fet més de 700 actuacions de protecció, entre les quals destaquen la recollida d’algunes d’aquestes deixalles i informar de la presència d’altres. A més a més, també s’han fet un centenar d’actuacions dissuasives, sobretot per l’ús d’eines que provoquen guspires i cremes o barbacoes que no compleixen la normativa o que es feien en terrenys forestals.

A més, s’han revisat 2.600 punts d’aigua, dels quals 358 es troben al Bages, 260 al Berguedà, 224 a l’Anoia i 123 al Moianès.