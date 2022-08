Els delictes penals creixen en un 33% a Igualada respecte de l’any passat

Les infraccions penals comeses a Igualada durant la primera meitat del 2022 van augmentar en un 32,7% respecte a les del mateix període de l’any passat, segons les dades del portal estadístic de criminalitat del govern espanyol.

D’aquesta manera, l’augment del nombre de delictes penals comesos a Igualada és superior al creixement que també s’ha donat a Catalunya, que és del 27,4%. Entre els delictes que aglutina el recull hi ha homicidis, segrests, delictes contra la llibertat sexual, robatoris, furts o tràfic de drogues, entre altres. En el cas de la capital de l’Anoia destaca el creixement dels casos d’agressió sexual amb penetració. Durant la primera meitat del 2021 se’n va produir només un mentre que durant la primera meitat d’aquest any n’han tingut lloc 6. També han augmentat a més del doble els casos de robatori amb violència i intimidació, passant de 9 a 23, el que suposa un creixement del 155,6%. Els furts també han augmentat passant de 151 a 250 d’un període a un altre, el robatori de vehicles ha crescut un 40% i els delictes greus i menys greus de lesions també gairebé s’han doblat.

Per altra banda, durant la primera meitat de l’any no s’ha produït cap homicidi i han disminuït la resta de delictes contra la llibertat sexual que no impliquen penetració i els robatoris amb força a l’interior de domicilis.

D’aquesta manera, entre el gener i el juliol d’enguany s’han produït gairebé un miler d’infraccions de tipus penal a Igualada, sent els furts i els robatoris amb força els delictes més repetits. De fet, a nivell català aquests també són els delictes que més es produeixen arreu del país i també continuen en creixement.