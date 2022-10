Lladres que roben catalitzadors: t'expliquem per què s'han convertit en una peça molt cobejada

Els catalitzadors dels vehicles s’han convertit en una peça molt cobejada pels grups de lladres organitzats, com un que es va desarticular la setmana passada a Santa Margarida de Montbui. L’alt valor de tres dels metalls que conté aquest component dels vehicles, dos dels quals més valorats que l’or, juntament amb la seva escassetat i la seva facilitat per robar-lo l’han convertit en una peça molt cobejada al mercat negre i l’han posat en el punt de mira de bandes criminals.

Aquests metalls, segons detalla Cesc Comas, que és cap del departament de manteniment i transport de vehicles de l’Institut Lacetània, són el pal·ladi, el rodi i el platí, que a part de ser utilitzats al sector de l’automòbil també tenen aplicacions a la joieria, la indústria electrònica i la farmacèutica, entre d’altres. Comas detalla que aquests metalls es troben impregnats a les parets dels catalitzadors, la funció dels quals és fer una postcombustió química dels gasos que allibera el vehicle, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos contaminats.

La quantitat de cadascun d’aquests metalls varia en funció del catalitzador, però en poden arribar a tenir dos grams. Pel que fa al seu valor, el rodi ahir es cotitzava a 453,33 dòlars al gram en els mercats internacionals, el pal·ladi ho feia a 64,84 dòlars i el platí es pagava a 28,58 dòlars el gram. En els dos primers casos suposa un valor superior al de l’or que ahir era de 52,39 dòlars per cada gram.

Peces fàcils de robar

El mateix Comas explica que a l’alt valor del producte, també cal sumar-hi «la seva fàcil extracció» ja que no cal ni aixecar el capó del vehicle, i al taller Auto PR Grané asseguren que, per a un grup de lladres professionals robar un catalitzador pot suposar tan sols «tres minuts». En el cas de la banda desarticulada la setmana passada a l’Anoia, segons van explicar els Mossos d'Esquadra, els lladres aixecaven els vehicles amb gat hidràulic i llavors, amb serres elèctriques i metàl·liques separaven el convertidor catalític del tub d’escapament. Al mateix taller de reparació de vehicles, igual que Comas, remarquen que l’únic interès dels lladres són els metalls que contenen els catalitzadors perquè un cop aquests es roben ja no poden tornar-se a instal·lar de nou en un vehicle ni com a peça de recanvi.

El valor canvia segons el model

En el cas del grup desarticulat a Igualada, el seu objectiu eren vehicles de finals dels anys 90 de gasolina. I és que encara que aquestes peces no es roben per ser utilitzades com a recanvis, en funció del model de vehicle i de catalitzador, n’hi ha que tenen un valor més elevat en el mercat, com és el cas dels models del tombant de segle, sempre en funció de la quantitat de metalls que porten. A més des del taller PR Grané que dintre dels catalitzadors de gasolina, ja de per si més valorats que els de dièsel, també hi ha models de vehicles més susceptibles de ser robats que altres. I també que els catalitzadors originals, pel seu contingut de metalls, són els únics valorats pels lladres, fins al punt que si quan han aixecat un vehicle d’un model en el qual el catalitzador que ve de sèrie és valorat, però es troben que n’hi ha un que no és l’original, poden arribar a abandonar el furt.

D’altra banda, al taller expliquen que la forma en què roben els catalitzadors no fa que la reparació posterior sigui més complexa o cara que si s’hagués de canviar la peça per una avaria, ja que en general, els lladres, deixen part del tub. Això, però, no vol dir que es tracti d’una reparació econòmica, tot i que el cost sempre depèn del tipus de vehicle i del catalitzador que s’esculli com a recanvi.

El preu dels metalls s’ha multiplicat en cinc anys

El valor del pal·ladi i el rodi, dos dels tres metalls que es poden trobar als catalitzadors s’ha duplicat en els darrers cinc anys, encara que en aquests moments es troben lluny dels seus màxims històrics. El més preuat de tots és el rodi, que gairebé costa 10 vegades més que fa cinc anys. Aquest dijous, als mercats internacionals es cotitzava a 453,33 dòlars el gram. És una xifra que està lluny del màxim del març del 2021, amb 932,37 dòlars per gram, però molt superior als 51,12 de l’octubre del 2017. El gram de pal·ladi ha duplicat el seu valor i ara es cotitza als mercats internacionals a 64,82 dòlars enfront dels 31,44 de l’octubre del 2017. Tot i això, el seu màxim es va assolir el març passat quan va arribar als 102,56 dòlars. En canvi, el platí, ha perdut valor. Fa cinc anys es cotitzava a 29,75 dòlars i aquest dijous ho feia a 28,58, encara que el febrer del 2021 va tocar sostre assolint els 40,77 dòlars per gram.