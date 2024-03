El rocòdrom del futur arriba a Espanya, es diu “Indoorwall Express”

El nou negoci digital d'instal·lacions d'escalada ofereix una inversió inicial assequible i rendible

¿Imagines una inversió de 350.000 que generi sous de 2.000 euros? ¿Sabeu que les rendibilitats dels gimnasos d'escalada són d'un 30%? Si sou inversors heu de saber que hi ha models de negoci que a més de fomentar un model de vida saludable poden ser font d'ingressos estables. I és que la pràctica de l'escalada experimenta un creixement exponencial, i amb ella la demanda d'instal·lacions que ofereixin experiències úniques i emocionants. En aquest panorama en constant evolució, l'empresa Indoorwall ha ideat un tipus d'instal·lació que automatitza la majoria d'operacions gràcies a la tecnologia, reduint així els costos operatius i oferint una rendibilitat més gran.

El nou model de franquícia digital “Indoorwall Express” és més compacte però amb totes les comoditats i completament equipat, incloent-hi diferents zones: escalada, lleure i confort, fitness, vending i coworking. Les sales compten amb un modern sistema que permet el monitoratge en temps real de totes les activitats i el que succeeix a la instal·lació d'escalada. A més, gràcies a l'app d'Indoorwall és possible portar les gestions del rocòdrom de manera automatitzada i portar al dia assumptes com ara els pagaments de les quotes de socis, l'estoc de preses o l'organització de les classes, entre d'altres temes.

Una manera accessible amb una inversió inicial reduïda per convertir una afició en professió.

Aquest tipus de rocòdrom requereix menys personal, té una atenció centralitzada i els seus espais estan dissenyats principalment per fer gaudir els clients i apropar experiències d'escalada a un públic més ampli i divers. Un enfocament innovador que no només optimitza l'eficiència del centre mateix, sinó que també permet als inversors aprofitar-ne al màxim el capital, amb l'avantatge addicional d'una inversió inicial reduïda.

La millor part és que durant tot el procés d'emprenedoria els franquiciats poden comptar amb el suport integral d'Indoorwall, líder en el mercat d'instal·lacions d'escalada amb 12 centres i 3 projectes en marxa. L'empresa de llarga trajectòria, recolza els emprenedors des del primer moment en totes les fases: recerca de la ubicació ideal, disseny del rocòdrom, gestió operativa, màrqueting, selecció i formació del personal, si és necessari. Un assessorament personalitzat de principi a fi.

Indoorwall Express: l'entrada al món de l'escalada amb una inversió de futur segura, recolzada per l'experiència líder al mercat.

La inversió intel·ligent, ara

Ens trobem en un moment en què l'interès per l'escalada no fa més que augmentar i atraure tota mena de persones de qualsevol edat i nivell d'aptitud. El nombre d'escaladors continua en ascens i actualment és imparable, sobretot des de la inclusió d'aquest esport als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on l'espanyol Alberto Ginés es va proclamar medalla d'or en escalada. A més, hi ha més conscienciació sobre la salut i, en aquest sentit, l'escalada aporta nombrosos beneficis tant físicament com mentalment.

Segons un recompte elaborat per CMDsport a Espanya, avui dia hi ha més de 350 rocòdroms entre públics i privats. Tot i això, l'oferta d'instal·lacions que realment marquin la diferència i s'adaptin a les necessitats del mercat és limitada. És aquí on Indoorwall entra en joc, presentant un model de negoci únic que fusiona innovació tecnològica, eficiència operativa i una experiència completa i satisfactòria tant per als escaladors com pels inversors. I aquest concepte, a més, té en compte els principals costos associats a la gestió d'un rocòdrom, com les despeses de personal, manteniment o màrqueting.

Aquest entorn favorable i amb un creixement sostingut del sector representa una oportunitat única per a aquells que busquen entrar en aquest mercat i competir amb èxit. Amb opcions com “Indoorwall Express” el negoci de rocòdroms esdevé més accessible per als emprenedors, i en molts casos converteix una passió en una professió. Perquè ja no cal fer inversions milionàries, ni limitar-se a ubicacions en polígons industrials. Ara, els centres ubicats en àrees urbanes i nuclis poblacionals poden generar un gran impacte en la facturació d'aquests establiments.