L'empresa líder en franquícies d'Espanya llança un revolucionari model per a inversors amb unes instal·lacions de cost reduït a les quals no els falta cap detall

Una de les grans bondats de l'escalada és la varietat de formes i l'adaptabilitat al medi per practicar-la sense que se'n vegi alterada l'essència. És un esport que portem als gens i se'n pot gaudir en plena natura o en un racó urbà. La seva vertiginosa expansió com a esport social ha provocat una gran curiositat del sector privat en aquesta activitat -que no para de créixer- i com a resposta a aquest interès ha nascut un revolucionari model de franquícia tecnològic i innovador -made in Spain- anomenat Indoorwall Express.

La prestigiosa companyia espanyola Indoorwall ha fet un pas més enllà del model de negoci en el sector de l'escalada desenvolupant uns rocòdroms únics amb un cost d'inversió i manteniment mínim gràcies a la tecnologia, que permet automatitzar operacions i reduir tant la necessitat de personal com la d'una inversió milionària. Són rocòdroms complets i d'alta qualitat l'èxit dels quals, a més de per la seva fórmula de negoci, es basa a posseir unes instal·lacions de luxe: zona d'escalada en bloc, zona de físic, zona de gimnàs amb màquines de cardio i peses, zona de chill out, zona de vending i fins i tot una zona de treball.

Amb la seva amplitud en l'horari d'obertura -de 7:00 ha 23:00 h els 365 dies de l'any-, hi ha temps i espai per passar per l'Indoorwall Express en qualsevol moment del dia i durant el temps que calgui. I ja no només per oferir la possibilitat de practicar l'escalada a qualsevol hora, sinó de facilitar la vida a cada client que necessiti compaginar el seu esport amb el menjar, l'estudi, el treball o un moment de relax.

Els espais, el cor de Indoorwall Express

Aquests espais acollidors de primer nivell són el cor d'aquesta atractiva opció per a emprenedors que es vulguin dedicar a aquest sector en auge. Sabent que és la clau més atractiva per als escaladors, cadascun d'aquests racons han estat estudiats al detall de manera que convisqui aquesta plena satisfacció del client amb la rendibilitat del negoci. Indoorwall ha dividit en tres les seves instal·lacions luxoses:

- Zona de ‘boulder’: Indoorwall compta amb més de tres dècades d'experiència en el sector i aquest èxit es nota en cadascun dels seus exclusius dissenys de primer nivell. És la principal raó per la qual un escalador tria les seves instal·lacions ja que qualsevol paret i angle és únic i tots els blocs de la sala estan concebuts dins un sistema de rotació constant. D'aquesta manera, el repte i la inspiració serà diferent cada poc temps convertint-se en un punt atractiu per als escaladors habituals. En aquestes instal·lacions no hi ha espai per a l'avorriment.

- Zona ‘fitness’: els escaladors més exigents sempre demanen una instal·lació que els pugui fer millorar, i l’espai del gimnàs serveix de complement perfecte a aquest tipus de client. En aquesta zona hi ha pesos, màquines i tot el material de ‘fitness’ necessari per pujar a un altre nivell en cada entrenament.

- Zona d'oci, confort i espai de ‘coworking’: Indoorwall Express té cabuda pràcticament en qualsevol racó urbà, per això està concebut per formar part de la quotidianitat dels seus clients i això inclou necessitats del dia a dia. Aquesta zona recreativa convida cada escalador a veure que en aquest rocòdrom es pot anar més enllà de l'escalada. Cada escalador podrà acomodar els seus horaris als del menjar ja que hi ha tant zona de menjar com microones o màquina de vènding com una zona de relax per desconnectar i un altre atractiu espai de treball que s'adapta a la cultura del teletreball que mana actualment. D'aquesta manera i gràcies a aquests metres quadrats, Indoorwall Express facilita la vida i el dia a dia de cadascun dels clients.

Baix cost d'inversió i manteniment

Totes aquestes instal·lacions d'Indoorwall Express, com s'ha explicat anteriorment, romanen obertes 16 hores al dia (7:00h a 23:00 h) durant els 365 dies de l'any gràcies al sistema de càmeres i alarmes permanentment connectat i una gestió de tots els recursos des de les oficines centrals d’Indoorwall. Els escaladors, amb una App puntera, podran accedir, interactuar i gaudir de les instal·lacions de manera senzilla i ràpida.

A aquest econòmic manteniment del dia a dia –Indoorwall recomana en cada cas quant personal és necessari– se li uneix un model de construcció amb un cost reduït, així com l'assessorament a cada inversor de la localització ideal del rocòdrom i el seu disseny. Aquests més de 30 anys d'experiència al servei de cada emprenedor que vulgui fer de la seva passió, l'escalada, la seva forma de vida.