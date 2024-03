Descobreix el recorregut i visió del líder en franquícies de rocòdroms a Espanya, des dels seus humils començaments en un garatge

En el món de l'emprenedoria hi ha poques històries que brillin tant com la de la cadena de rocòdroms Indoorwall. Els seus inicis es remunten a la dècada dels 90, quan en un modest garatge de 40 m² a Martorell, els escaladors Israel Macià i Berta Martín van iniciar un projecte carregat de propòsit: donar suport a joves escaladors en el seu creixement i promoció com a atletes -en aquella època sortirien figures destacades com el dues vegades campió del món Ramón Julián i el polifacètic escalador Edu Marín, que ha obert les vies més espectaculars i dures del planeta-. I sense pensar que estaven posant en marxa un negoci, van començar així a donar vida a una idea visionària que finalment esdevindria Indoorwall.