El destí de l´Elx CF˸ no saber rendir-se

Retrocedim al primer minut de l'any, a aquesta primera foto de la temporada –el primer onze inicial– quan tots pensaven que es començaria amb bon peu. “Va ser una pretemporada molt dura i aquell moment inicial el recordo amb molta il·lusió i ganes. El primer partit contra el Racing de Ferrol (0-1 a casa) no va sortir com volíem, però aquell dia vam començar amb cares d'il·lusió… Va ser un dia molt maco”, indica Pedro Bigas, capità del club. A la grada hi havia David Aranda, president de la Federació de Penyes de l'Elx, que en aquell primer xoc tenia “la sensació que seria un any difícil però que l'equip estaria a dalt per la plantilla que tenim... I no va ser així. Les incorporacions que hem tingut darrerament estan sent peces clau i ara la recta final és il·lusionant. A LALIGA HYPERMOTION els noms i la qualitat individual no serveixen si no és col·lectiva”.

Foto: LALIGA.

La prova d'amor per a Beccacece

I en aquest treball de cosir noms i jugadors, Beccacece va començar a tocar algunes tecles que han acabat amb l'equip aspirant a entrar al PLAYOFF D'ASCENS a LALIGA EA SPORTS. Per això s'han donat moments clau, el primer va arribar a la jornada 10 amb el gol de Borja Garcés que va donar la victòria al minut 89 davant el FC Andorra per 2-1. “Abans d'aquell partit, el meu cos tècnic i jo ens vam plantejar si valia la pena seguir si no guanyàvem. Aquell dia, l’equip va mostrar un amor per la idea. L’entrenador, a vegades, necessita aquesta prova d’amor. Des d'aquell dia hem trobat una regularitat que ens ha portat on som ara”, explica Beccacece, que despulla el límit al qual ell mateix va estar exposat veient que tota la feina i el sacrifici no acabaven de donar els seus fruits. Fins aquell minut 89, “era gairebé una qüestió de vida o mort. Això és més que un gol i més que tres punts. Va ser l'inici d'una cosa nova”, afegeix Aranda.

A partir d'aquí, l'Elx ha aconseguit 49 punts i s'ha convertit en l'equip de la categoria que més ha sumat -al costat del CD Leganés- gràcies a altres proeses, com l'èpica remuntada en la jornada 31 contra l'Albacete Balompié, també al Martínez Valero, per 3-2. “Si alguna cosa caracteritza l'Elx aquesta temporada és que s'ha sabut posar la granota per treballar i remuntar. No se li pot retreure la feina i el sacrifici, per això l'afició està entregada amb aquests jugadors”, assegura el president de la Federació de Penyes de l'Elx. Aquesta remuntada no va passar per casualitat, sinó per una feina al darrere. “Estàvem treballant això: si se'ns posava un partit en contra teníem dificultats per capgirar la situació i aquí ho vam aconseguir. El camp estava ple, amb aficionats, els nostres amics i famílies. L'Elx no es rendeix mai i això va mostrar la pinya que som”, confessa Bigas.