Text: Álex Gómez

“Vam tenir un entrenador fa uns quants anys que un dia ens va reunir i ens va dir: ‘Encara que estiguem fastiguejats, la gent del voltant som molt important per als jugadors. Que ens vegin sempre amb alguna cosa positiva: des del que fa el massatge fins al que és a la clínica o qui prepara la roba… Que sempre ens vegin amb una paraula positiva’”. Mario Cotelo, a més d'haver estat futbolista del Reial Sporting de Gijón, entre altres clubs, és l'actual delegat del primer equip blanc-i-vermell i una persona rellevant en la gestió del grup i la seva relació amb el club. És una d'aquelles figures anònimes que exerceixen rols crucials per a l'èxit de l'equip, com tots els que formen part de l'Sporting, un club gestionat per Orlegi Sports des de l'estiu del 2022. Perquè en una competició tan imprevisible i emocionant com LALIGA HYPERMOTION un gol no comença ni acaba en una jugada sobre la gespa, sinó que es forja en el dia a dia que envolta els futbolistes.

La grandesa competitiva de LALIGA HYPERMOTION es veu reflectida en l'Sporting, un exemple de buscar el talent no només al camp, sinó en cadascuna de les persones que formen el club. També han d’estar a l'alçada d'una competició amb un nivell tan alt i per això són part de la família i de l'èxit de l'equip. “Contribuir al dia a dia a l'Sporting és una il·lusió. La meva feina és que tot estigui conforme al desenvolupament de la feina dels altres i tinc la motivació que tots estiguin contents”. Amb ulleres, bigoti i cabells blancs, Pepe Acebal és més que un rostre conegut per ser el responsable de Manteniment, és part de la història viva del club de Gijón havent estat entrenador del primer equip -descobridor de Juanele i qui va fer debutar David Villa- i sent la persona que més hores passa a Mareo.