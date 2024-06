Compromís, responsabilitat, proactivitat, o dedicació, són algunes qualitats que els reclutadors sempre han valorat en els candidats. Però, actualment, ¿què és el que més es busca al mercat laboral?

Tant si t’acabes de llicenciar com si vols créixer dins de la teva companyia o reinventar-te en el món laboral, és important que coneguis bé quins perfils són els més demanats per les empreses. D'aquesta manera, et podràs orientar cap a aquelles alternatives que ofereixin més oportunitats.

A més, conèixer com funcionen els processos de selecció de personal és fonamental per aprofitar aquelles eines i canals que et poden ajudar a posicionar de cara al mercat.

No et perdis aquest vídeo on Patricia Fernández, CEO de Serve the People, ens explica quines qualitats i perfils es valoren més en els candidats.