La selecció espanyola d'hoquei femení es va acomiadar dels Jocs després de caure en els quarts de final contra Gran Bretanya, selecció que defensa l’or aconseguit a Rio 2016 i que es va imposar en els llançaments de penals (0-2) després d’acabar el temps reglamentari amb empat a dos.

Els gols d'Hanna Martin i Sarah Jones i els encerts de Madeleine Hinch a la porteria, en parar tres dels quatre llançaments de les espanyoles, van acabar amb el somni olímpic d’un equip que va anar de menys a més a Tòquio i que va tutejar les campiones vigents en un partit que va remuntar dues vegades per forçar el desempat en penals.

Sense gols en el primer temps i un únic penal sense renda per a les britàniques, aquestes es van avançar dos minuts després de l'inici del segon quart. Una internada per la banda dreta de Hannah Martin va acabar amb la bola entre les cames de Mari Ángeles Ruiz i l’avantatge britànic.

Tres minuts

La victòria momentània de les angleses va durar només tres minuts, perquè passat aquell temps Belén Iglesias va culminar un penal perfecte en punxar l’enviament de María López a l’inici del segon quart, quan la defensa espanyola va tallar el segon penal rival i el joc no va tenir un amo clar.

La mateixa Iglesias i Isabelle Petter van mirar de moure el marcador a la represa, però qui ho va fer va ser Fiona Crackles en un nou penal, molt rigorós, assenyalat a favor de l’equip que dirigeix l’australià Mark Hager, quan Espanya estava amb inferioritat per targeta verda a Clara Ycart.

El gol va fer que les britàniques reforcessin la defensa i Espanya va buscar l’empat, que va poder arribar en un llançament de Lucía Jiménez parat per Hinch, i en dos penals més que no van arribar a llançar. Finalment, el 2-2 es va produir després d’un robatori de bola i un xut d’Alejandra Torres-Quevedo rematat per Berta Bonastre.

Diploma, com a Rio

Encara amb nou minuts Hannah Martin va poder trencar l’empat, però la bola se’n va anar al pal; Laura Barrios va enviar un revés fora i el partit va derivar en els shoot-outs resolts amb dos gols de les últimes campiones i l’adeu de la selecció espanyola que dirigeix el britànic Adrian Lock.

L’eliminació a quarts fa que les RedSticks tornin de Tòquio amb diploma olímpic, igual que a Rio, sense poder lluitar per les medalles, com van fer per última vegada fa 21 anys, en els Jocs de Sydney, després de l’or històric aconseguit a Barcelona-92.

Gran Bretanya jugarà les semifinals contra els Països Baixos, que aquest dilluns ha eliminat Nova Zelanda (3-0). L’altra semifinal enfrontarà l’Argentina i l’Índia, que es van desfer d’Alemanya i Austràlia, respectivament.