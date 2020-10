Un partit ple de dubtes i sense públic, amb lleuger favoritisme dels blaugrana

El clàssic dels tòpics és que en un partit entre el Barça i el Reial Madrid no es pot mirar la classificació, ni tampoc en quin escenari es juga, ja que és diferent de qualsevol altre partit. En aquest ocasió, sembla ajustat a la realitat. Pocs partits de la màxima com el d'avui s'han disputat en unes condicions tan estranyes, sense gent a les graderies i amb dos equips que emeten tan poca fiabilitat als seus aficionats. Si de cas, pot semblar que el Barça surt com a lleuger favorit, més que res perquè va guanyar el partit de Champions de dimarts i el Madrid, que encadena dues derrotes seguides a casa, va caure l'endemà, però en l'últim xoc de lliga l'equip de Koeman va caure a Getafe i es troba en plena fase de construcció.



Dubtes al lateral i a davant

El Barça té força decidit l'equip, amb un parell de dubtes. A la defensa, Jordi Alba, que es va lesionar fa tres setmanes contra el Sevilla, torna a la convocatòria. Caldrà veure si pot arrencar el partit. Això provocaria un dubte al lateral dret entre Sergi Roberto i Dest. A davant, les actuacions de Griezmann han despertat dubtes que podrien fer que Trincao o Dembélé acompanyessin Coutinho i Ansu Fati darrere de Messi.

Ahir, el tècnic local, Ronald Koeman, es mostrava prudent i assegurava que «el fet que el Madrid perdés contra el Cadis i el Xakhtar no vol dir que vingui un equip de perfil baix. És un equip gran, sap portar la pressió i que li toca guanyar el partit. No crec que les seves derrotes influeixin». El duel també arriba després d'unes declaracions de Piqué ahir a La Vanguardia en què es mostrava molt crític amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, enmig de tota la polèmica per quan es podrà fer el vot de censura.



Ramos a escena

Per la banda blanca, l'equip recupera Sergio Ramos. Ahir, el seu entrenador, Zinédine Zidane, feia ironia sobre si el seu lloc està en perill recordant que ja va passar en altres temporades. Segons el francès, «aquest és un bon partit per reivindicar-nos. He demanat als meus jugadors que canviïn el xip».