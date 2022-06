La Guia, l’ermita més viatgera, fa cent anys a la ubicació actual

Si s’hagués de buscar l’ermita més viatgera de Manresa, sens dubte que seria la de la Guia. La que, segons la tradició, va ser la primera construcció religiosa on va resar sant Ignasi quan va arribar a la ciutat, ara fa 500 anys, abans de travessar el Pont Vell i d’entrar per la muralla.

Enguany, es compleixen cent anys d’ençà que l’ermita ocupa l’emplaçament actual. Una missa amb la presència del bisbe Romà va commemorar aquest centenari, el passat 28 de maig. La data exacta de l’aniversari va ser el 12 de març. Aquest dia de fa cent anys, entre els actes que es van celebrar per commemorar els 400 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa, va tenir lloc la inauguració de l’ermita de la Guia a l’emplaçament actual, que van construir treballadors del ferrocarril, atès que l’anterior construcció es va enderrocar per poder fer la doble via de la línia a Barcelona. Per aquest motiu, la capella recorda l’estil d’algunes estacions de tren.

El seu origen cal buscar-lo en un document del 16 de novembre de 1503, on Na Magdalena Bastardes va deixar escrit als seus hereus que fessin construir un oratori entre el riu i el camí de Santa Caterina, més avall d’on és ara. Al costat hi havia la casa de l’ermità i la creu de terme. La segona meitat del segle XIX les barrinades i treballs per aplanar el terreny per construir la línia fèrria de Barcelona a Manresa van malmetre molt l’ermita, fins al punt que es va traslladar la imatge de la Verge a la Cova per protegir-la. Es va enderrocar l’ermita i es va construir una mica més amunt d’on estava. La inauguració va tenir lloc el 23 de març de 1862, fa 160 anys, amb una processó per portar-hi la Verge. No seria el seu darrer viatge...