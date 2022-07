El Club Tennis Manresa busca capital per millorar les instal·lacions i eixugar deute

El Club Tennis Manresa, entitat esportiva privada situada al parc de l’Agulla, està fent contactes amb inversors locals i forans i amb empreses, entre les quals una de pública molt arrelada al territori, per atraure capital amb el qual posar al dia unes instal·lacions on fa anys que no s’inverteix, llevat del restaurant, on es van fer millores el 2018. La recerca de capital també es fa per eixugar deute, després que la pandèmia hagi passat factura a les arques de l’entitat.

Fruit dels contactes iniciats fa mesos, hi ha dos inversos privats especialment ben situats. A canvi de garantir el present i el futur del club, l’estratègia per atraure capital pot suposar la venda parcial o completa d’actius. És a dir, un canvi de la propietat. Actualment, un 60% de les accions són de la patrimonial del club, i el 40% restant se’l reparteixen diferents socis.

La darrera junta directiva es va dissoldre l’abril passat i des de fa un mes hi ha una comissió gestora. Fonts autoritzades han explicat que el dia 29 d’aquest mes se celebraran eleccions per escollir la nova junta directiva i que l’objectiu és tenir alguna proposta de finançament damunt la taula.

Tant l’Ajuntament de Manresa com el de Sant Fruitós de Bages han estat informats de la situació, atès que el parc de l’Agulla pertany als dos municipis. En concret, el Club Tennis Manresa, malgrat portar el nom de la capital del Bages, és al municipi de Sant Fruitós.

Les úniques condicions que s’han posat als inversors potencials és conservar el nom i mantenir-hi l’oferta esportiva per jugar a tennis i a pàdel, que és una part indestriable de l’ADN del club.

Les fonts amb qui ha parlat aquest diari remarquen que la situació actual és «delicada» i que és fruit de la pandèmia, que va generar una caiguda de socis i de les estades d’estiu a l’escola de tennis a causa de les restriccions, tot i que, si es ressegueix la història del club que va recollir l’historiador Francesc Comas en el seu 40è aniversari, els problemes econòmics han estat sempre un tema recurrent. Darrerament, apunten les mateixes fonts, hi ha hagut noves altes i les estades d’estiu han assolit números prepandèmia.

Informen que al costat de les instal·lacions, entre les piscines i l’eix Transversal, hi ha 8.000 m2 més de terreny del club, ara cedits a un pagès que hi té camps, que quan s’aprovi el Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla passaran de tenir la qualificació de sòl rústic a sol per a l’ús esportiu, la qual cosa permetrà ampliar les prestacions del club esportiu, si bé un part se cediran com a càrregues urbanístiques.