L’Ajuntament de Manresa fa més d’un mes que té el permís dels Bombers per a la mesquita

El president de l’associació islàmica de Manresa, Nouredinne El Bennadi Ben Masoud, va fer la sol·licitud a l’Ajuntament el novembre de l’any passat per traslladar la mesquita del carrer de la Sèquia a una nau del polígon industrial dels Dolors que l’entitat va adquirir l’abril de l’any passat.

Després de molta burocràcia, no va ser fins al 13 maig d’aquest any que l’administració no va fer arribar als Bombers la sol·licitud perquè anessin a comprovar la seguretat del local, que era el darrer pas a completar perquè es pogués emetre la llicència definitiva perquè la nau pugui servir com a mesquita. Aquest informe amb una resolució favorable per part dels Bombers es va emetre el 16 de juliol passat, tal com han informat a aquest diari.

Des de llavors, el permís és a mans de l’Ajuntament, però encara no ha arribat als responsables de l’entitat religiosa. Segons fonts de l’administració resta formalitzar l’atorgament de la llicència perquè el trasllat del temple de culte pugui fer-se realitat.

El president de l’associació islàmica de Manresa espera que els tràmits acabin durant la primera setmana de setembre i que la seva comunitat pugui estrenar la nova mesquita. De forma provisional, els 300 fidels que formen part de l’entitat estan anant durant aquests mesos a mesquites d’altres comunitats religioses de la comarca. No obstant això, ja tenen ganes de tenir la seva pels problemes d’espai en els altres temples.