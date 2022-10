El Col·legi de Metges al Bages alerta de la manca de professionals mèdics

El Col·legi de Metges de Barcelona al Bages, ha alertat de la manca de professionals mèdics que hi haurà en un termini de 4 a 5 anys perquè no hi ha relleu. Un terç dels que hi ha actualment es jubilaran en aquest període de temps. És un dels temes que s’han exposat a la vigília de Sant Lluc, acte de la professió mèdica del Bages, que s’ha celebrat aquest divendres al vespre a la Torre Busquet de Manresa. La vigília de Sant Lluc s’hapogt fer amb normalitat després de dos anys de pandèmia.

El president de la Junta Comarcal del Bages, Jordi Aligué, ha sigut qui ha exposat la problemàtica i ha demanat solucions a l’Administració durant la presentació de l’acte. També ha remarcat una altra dada: que el 70 % dels nous metges que es col·legien són dones. Aligué ha fet un repàs a la situació mèdica de la comarca i a les activitats fetes els darrers anys com activitats de suport al col·lectiu en plena emergència sanitària. Igualment s’ha tingut un record pels professionals mèdics traspassats. A continuació el periodista, humorista i actor Queco Novell, ha protagonizat un dels moments distesos de la jornada i ha parlat de la seva relació amb els metges. Durant la celebració s’han lliurat els premis del Col·legi de Metges. La beca al Metge Jova ha sigut per Mercè Subirana, metgessa resident en Medicina Familiar del CAP Sagrada Família de Manresa per un treball sobre ingesta de calci en dones en edat postmenopàusica. El premi Bages de Ciències Mèdiques se l’ha endt l’especialista en Medicina Familiar del servei d’Urgències d’Althaia Dolors Garcia. Finalment el premi Vivències Mèdiques s’ha atorgat a la metgessa del PADES Bages Cristina Villanueva; i al fins fa poc director mèdic de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, Cristòfol Ortega, que s’ha jubilat recentment. L’acte l’han clos el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.