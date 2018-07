Neymar: «Després de l'eliminació és difícil voler tornar a jugar a futbol»

La ressaca de l'eliminació del Brasil, divendres a mans de Bèlgica, està sent dura per a tots els jugadors de la selecció brasilera, però especialment per a Neymar, molt criticat al seu país per l'actuació global en el Mundial de Rússia i en l'àmbit mundial per les seves simulacions damunt el terreny de joc.

Així, el jugador va voler deixar un missatge als seus aficionats a través del seu compte d'Instagram: «Puc dir que és el moment més trist de la meva carrera, el dolor és molt gran perquè sabíem que podriem arribar, sabíem que teníem les condicions per abandonar més tard, per fer història... però no va ser aquesta vegada. És difícil trobar forces per voler tornar a jugar a futbol, però tinc la certesa que déu em donarà la força per enfrontar-me a qualsevol cosa, per això mai deixaré d'agrair a déu, fins i tot en la derrota... perquè jo se que el teu camí és molt millor que el meu».

Tot i aquestes paraules de desànim, Neymar també va afegir que estava «molt feliç de formar part d'aquest equip, estic orgullós de tots». El brasiler va viatjar ahir al Brasil per començar les seves vacances.

Malgrat que el seleccionador i els seus companys el van defensar a ultrança després de la eliminació, la premsa i els aficionats l'assenyalaven com un dels principals responsables de la derrota contra Bèlgica. Si bé és cert que no va fer un mal partit, se'l va trobar a faltar en el moment decisiu. I aquell gol amb el que somiaven els brasilers no va arribar.

En una enquesta al portal Globoesporte , el principal mitjà del Brasil, l'afició va suspendre Neymar en el seu partit contra Bèlgica. Amb quasi 300.00 vots, el 56% no li va donar ni l'aprovat. El 28% califica el seu partit com a pèssim i el 26% com a dolent. Mentre que només el 4% creu que va fer un partit òptim i el 14% un bon partit.

«Seria injust responsabilitzar un sol jugador de la derrota, especialment perquè Neymar va fer un gran partit, i va provar de totes les maneres de fer mal al rival», va afirmar l'entrenador Tite en defensa del seu jugador.

D'aquesta manera, Neymar deixa el Mundial de Rússia anímicament abatut i amb un bon grapat de crítiques a escala mundial. Protagonista a les xarxes socials per les seves simulacions, també ha estat atacat per companys de professió, com els mexicans Layún, Osorio i Guardado. També va ser molt criticat per anar-se'n del Mundial sense donar cap explicació.