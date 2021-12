Ets dels que espera ansiosament que l'1 de novembre la cantant Mariah Carey inauguri Nadal amb el seu tradicional post a Instagram? Si és així, segur que ja t'has submergit en el món de les nadales, la xocolata calenta, els torrons i les pel·lícules temàtiques. Les plataformes de continguts audiovisuals com Netflix, HBO, Amazon Prime i Disney+, entre altres, coneixen aquest ninxo de mercat, motiu pel qual cada mes de desembre estrenen contingut amb Nadal com a eix principal. Encara que les històries varien segons la producció, totes tenen la mateixa essència, la passió per la festivitat. Si tu també esperes aquestes novetats any rere any, et portem un recull de les últimes pel·lícules que no et pots perdre aquest 2021.