No hi ha res com un bon tortell de Reis. Fer-lo a casa, seguint una recepta de confiança, és garantia d'èxit. Aquesta de la xef Marina Rivas, coautora amb Inés Ortega –filla de la mítica Simone Ortega– dels nous llibres de la saga '1.080 recetas', pot solucionar-te aquest dia de Reis.

Aquesta és la recepta per fer un tortell clàssic, però Marina Rivas explica que «pot partir-se per la meitat i omplir-se amb crema pastissera, crema de xocolata o nata...». En cas que no es mengi sencer, es pot aprofitar per als dies següents i «servir-lo torrat per a l'esmorzar». Un tortell de Reis mai es desaprofita! Ingredients 600 g de farina

3 ous (un per daurar la massa)

100 g de mantega

75 g de sucre

3 cullerades soperes d’aiguanaf

1 got i mig de llet

25 g de llevat fresc

Sal

Fruites confitades

Ametlla laminada

Una sorpresa

I la fava! Preparació Tempereu mig vas de llet i foneu-hi el llevat. Poseu en un bol vuit cullerades soperes de farina i afegiu-hi la llet amb el llevat. Barregeu-ho bé i deixeu-ho en un lloc temperat (això és molt important), cobert amb un drap fins que augmenti el doble del seu volum (més o menys, una hora i mitja). En un altre bol, amb la resta de la farina, fer un forat al centre i poseu-hi la llet, dos ous batuts, el sucre, la sal i l'aiguanaf. Pasteu-ho en una taula on prèviament cal posar una petita quantitat de farina, continueu-ho pastant i aneu-hi afegint-li mantega tova. Quan la primera massa estigui llevada, uniu-la amb aquesta segona massa. Deixeu en repòs la barreja de les dues masses, tapada amb un drap gruixut durant unes quatre hores en un lloc temperat. Pinteu la safata del forn amb mantega. Feu una bola amb la massa. Mulleu-vos lleugerament les mans i, amb el puny, formeu un forat al centre de la massa per donar forma al tortell. Bateu el tercer ou com per a una truita. Pinteu amb un pinzell tot el tortell. Adorneu-lo amb les fruites i les làmines d'ametlla. Introduïu-hi per la part de sota la sorpresa i la fava. Escalfeu el forn a 200 graus només per sota. Fiqueu la safata amb el tortell a mitja altura al forn, durant 45 minuts més o menys. En cas que no es dauri per la part de dalt, poseu-lo a gratinar cinc minuts fins que agafi color. Traieu la safata del forn i, quan el tortell estigui temperat, desenganxeu-lo amb l'ajuda d'un ganivet rodó.